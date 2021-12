Candidat en France, Éric Zemmour à Abidjan sur fond de polémique

Éric Zemmour est arrivé à Abidjan, le mercredi 22 décembre 2021, par vol régulier de Air France. La présence du candidat à la présidentielle française suscite de nombreuses polémiques sur les rives de la lagune Ébrié.

À Abidjan, Éric Zemmour ne sera pas reçu par Alassane Ouattara

Par vol Air France AF0702, Éric Zemmour a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, le mercredi 22 décembre 2021. Même si ce voyage du journaliste polémiste, candidat de l'extrême-droite à l'élection présidentielle française, avait expressément été biffé de son agenda pour en garder le caractère secret, il n'en demeure pas moins que des paparazzi et autres observateurs avertis ont pu remarquer sa présence en en faire un large écho. Ce qui a aussitôt suscité de nombreuses polémiques.

« Il faut être un dictateur africain pour recevoir Zemmour !!! » s'est offusqué le Franco-Ivoirien Michel Gbagbo, fils aîné de l'ancien président ivoirien. Même son de cloche pour l'activiste Kemi Seba, leader de l'ONG Urgences panafricaines qui a tweeté : « Si tu es negrophobe comme Zemmour, tu peux te rendre tranquillement en Côte d'Ivoire, chill et recevoir des financements. Si tu es anticolonialiste par contre... c'est arrestation, puis expulsion. »

Geneviève Goëtzinger, ex-Directrice générale de Radio France Internationale (RFI) a cependant rectifié pour dire : « Vous êtes mal informé! Le candidat de la xénophobie et du repli identitaire ne sera évidemment pas reçu par Alassane Ouattara, pas plus que par quiconque au RHDP », avant d'expliquer : « Son objectif : rencontrer des compatriotes et des militaires français, et là, ce n’est pas gagné. »

Une autre internaute dit avoir reçu une confirmation par source fiable que le challenger d'Emmanuel Macron vient bien à Abidjan pour sa campagne et rencontrer les Français de Côte d’Ivoire, mais il ne sera pas reçu par le Président ivoirien.

D'autres sourcent indiquent par ailleurs que ce voyage s’inscrit dans le cadre de la campagne du candidat qui peine encore à réunir les 500 signatures de parrainage de sa candidature et la caution nécessaire. Mais la question qui taraude les esprits en Côte d'Ivoire est celle-ci : Éric Zemmour rentrera-t-il bredouille dans l'Hexagone, ou bénéficiera-t-il des largesses de la République des Mallettes comme le décrit Pierre Péan ?