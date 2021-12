CAN 2021- Algérie : Voici le commando de Djamel Belmadi

Championne en titre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), l'Algérie a dévoilé ce vendredi sa liste pour l'édition 2021, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun.

Algérie: Djamel Belmadi a dévoilé une liste de 28 joueurs convoqués pour la CAN 2021

L’Algérie défendra sa couronne dans le groupe E de la CAN 2021 contre la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et la Sierra Leone.

Pour ce faire, le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, a renouvelé sa confiance à Yacine Brahimi, élu meilleur joueur de la récente édition de la Coupe d'Afrique des Nations et de retour un an après sa dernière cape, en novembre 2020. Le latéral gauche Ilyes Chetti, excellent durant le tournoi et plus appelé depuis 2019, en profite lui aussi pour faire son retour avec le milieu de terrain Sofiane Bendebka, dont l’unique sélection remonte à 2016 ! Également à son avantage au Qatar, le défenseur central Mohamed Amine Tougai (21 ans) est quant à lui appelé pour la première fois !

Les cadres comme Mahrez, Belaïli, Slimani, Bounedjah, Bennacer, Feghouli, Mandi et M’Bolhi seront tous de la partie.

La liste des algériens sélectionnés

- Gardiens : M'bolhi, Oukidja, Zeghba

- Défenseurs : Mandi, Bedrane, Tahrat, Benlamri, Tougai, Atal, Banayada, Halaimia, Bensebaini, Chetti

- Milieux de terrain : Zerrouki, Belkebla, Bendebka, Zorgane, Feghouli, Bennacer

- Attaquants : Mahrez, Ounas, Balaili, Benrahma, Boulaya, Brahimi, Slimani, Bounedjah, Amoura