CAN 2021 : La Côte d'Ivoire affronte le Comores et le Mali en amical

Dans le cadre de la CAN 2021, le programme de préparation et des matchs amicaux, ainsi que la date de départ pour le Cameroun des 24 pays qualifiés est connu. Nous vous proposons ceux de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Mali.

Matchs amicaux / Programme de préparation pour la CAN 2021 des 24 pays qualifiés

En raison du contexte sanitaire compliqué avec certaines frontières fermées, le programme n’est toutefois pas totalement bouclé, il pourrait y avoir des modifications plus tard et plusieurs changements peuvent encore intervenir en fonction de l’évolution de la situation.

Voici le programme pays par pays de la CAN 2021: Côte d'Ivoire, Ghana et le Mali

Côte d’Ivoire :

Début du stage le 27 décembre à Djeddah (Arabie Saoudite)

Amicaux : Comores (31 décembre), Mali + une équipe locale

Départ pour le Cameroun : 6 janvier

Ghana :

Stage à partir du 22 décembre à Doha (Qatar)

Amicaux : 3 matchs dont l’Algérie (5 janvier)

Départ pour le Cameroun : 7 janvier

Mali :

Stage en Arabie Saoudite

Amicaux : Côte d’Ivoire et Malawi

Malgré les rumeurs insistantes de report ou d'annulation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en raison du Covid, la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que la compétition phare du ballon rond africain allait se tenir comme prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 sur les terres natales de Samuel Eto'o.