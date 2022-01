Mercato: Le DG du Barça fait pression sur Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone qui dit vouloir faire de son mieux, « attend la réponse » d'Ousmane Dembélé, pressé par le Barça de répondre à son offre de prolongation. Le directeur général du club fait des confidence.

Le FC Barcelone ferait de son mieux pour prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse le lundi 3 janvier 2021 pour la présentation de Ferran Torres, Mateu Alemany, le directeur général du FC Barcelone, a exigé une réponse définitive d'Ousmane Dembélé, qui a une proposition de prolongation sur la table.

«Aucune réunion n'est prévue aujourd'hui. Nous n'aimons pas expliquer notre timing. Nous discutons avec les agents de Dembélé depuis cinq mois. Il (Ousmane Dembélé) connaît la position du club, ce que nous voulons, c'est qu'il reste, c'est pourquoi il a une offre de prolongation depuis longtemps. Il a une offre et ce ne sera pas plus. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club», a indiqué ce lundi, Mateu Alemany.

Le temps presse pour Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, l'international français est désormais libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine. Malgré une récente proposition de prolongation du club catalan, l'ailier de 24 ans n'a encore rien signé.

Haaland, c'est possible

Évoquant le nom d'Erling Haaland, Joan Laporta n'a pas fermé la porte…« On travaille sur la saison prochaine, on a envie de construire une nouvelle équipe. Tout est possible si ça se fait bien, je suis sûr que tout se passera bien », a ainsi répondu le patron barcelonais lorsqu'il a été interrogé à ce sujet.

Puis, face à l'insistance des journalistes qui lui ont demandé s'il était possible de recruter Morata cet hiver et Haaland en été, il a continué : « tout est possible. Nous sommes sur le marché, à l'affût de tout. Le Barça est toujours une référence, tous les joueurs envisagent de signer chez nous. [...] Les autres arrivées sur lesquelles on travaille pour cet hiver (Morata, NDLR) on les annoncera en temps voulu. On travaille de façon très sereine. [...] Je ne veux pas parler de noms (Haaland, NDLR), ça ne nous aiderait pas, ça ferait monter la valeur du joueur ». S'il ne s'est pas mouillé, on comprend bien que pour lui, il est tout à fait possible de recruter le géant norvégien.