CAN 2021: Samuel Eto’o veut poursuivre MTN Cameroun

Après la Confédération africaine de football (CAF), le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o somme MTN Cameroun de stopper toute publicité faisant allusion à la compétition, notamment aux Lions indomptables du Cameroun.

La FECAFOOT remontée contre MTN Cameroun

Dans une correspondance signée le 28 décembre 2021 par son président Samuel Eto’o, la FECAFOOT menace MTN Cameroon de poursuites judiciaires, pour l’usage abusif du label «Lions Indomptables».

«De manière insidieuse et surtout sans avoir acquis les droits marketing sur les Lions Indomptables, vous utilisez les identifiants de l’équipe nationale du Cameroun (dessin de maillots vert-rouge-jaune et usage du terme indomptable associés à une publication sur le football) pour communiquer auprès des internautes du monde entier sur vos pages digitales. De même, il suffit de regarder ladite page digitale pour constater l’utilisation de l’image de la CAN Total Energies 2021 dont le match d’ouverture sera l’un des moments historiques », dénonce la fédération.

Toujours selon la FECAFOOT, cette situation lui cause un préjudice commercial important d’environ 50 millions de F CFA avec des sponsors officiels qui se trouvent privés de leur exclusivité. «C’est pourquoi nous vous mettons en demeure par la présente de procéder immédiatement à l’arrêt de l’ambush marketing [ensemble des pratiques promotionnelles utilisées par une marque ou une entreprise pour se rendre visible lors d’un événement -généralement sportif- mais sans avoir versé l’argent nécessaire à ses organisateurs pour en devenir commanditaire officiel et pouvoir y associer son image] », écrit la FECAFOOT.

Dans son courrier, Samuel Eto’o rappelle que MTN Cameroun est récidiviste, car en date du 10 février 2021, la FECAFOOT avait déjà adressé une correspondance à la filiale camerounaise de MTN pour déplorer vertement l’exploitation illégale dudit label avec des allusions très explicites relatives aux prestations et performances des Lions indomptables A’ lors du Championnat africain des nations (CHAN) 2020 récemment tenu au Cameroun. «Malgré toutes les observations et réserves émises dans ladite correspondance quant à l’utilisation déloyale des droits appartenant à la FECAFOOT, il est tout de même regrettable de constater que notre préoccupation est restée lettre morte », souligne Samuel Eto'o.

Mise en demeure de la CAF

La Confédération africaine de football a servi le 27 décembre une mise en demeure à la filiale camerounaise de l’opérateur des télécommunications MTN afin de lui demander de stopper toute publicité faisant allusion à la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) qui se joue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.

«Cette mise en demeure concerne les promotions marketing de MTN Cameroun liées à la Coupe d'Afrique des nations (la compétition). Votre promotion et votre publicité y compris les publications sur vos plateformes de réseaux sociaux exploitent illégalement les droits de propriété intellectuelle appartenant à la Confédération africaine de football (CAF) », indique la confédération. Elle ajoute : «les promotions commerciales de MTN Cameroun liées à la compétition n'ont pas été autorisées. MTN Cameroun est appelé à cesser immédiatement et à s'abstenir de toute référence non autorisée continue à la compétition ou à tout événement organisé par la CAF ».

La CAF rappelle qu’elle est propriétaire exclusive de tous les droits pouvant résulter ou en relation avec la CAN, y compris tous les éléments relatifs ou désignant la compétition, les droits patrimoniaux de toute nature, les droits d'enregistrement audiovisuel, de reproduction et de diffusion, de tous les droits multimédias, les droits de création et de promotion, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits de marque et le droit d'auteur. Elle précise qu’aucun tiers ne peut, directement ou indirectement, utiliser ou se prévaloir de tout ou partie de ces droits et notamment de tout droit généralement dénommés « Droits Médias » de la CAN sans l'autorisation écrite expresse préalable de la CAF.