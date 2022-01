CAN 2021: Ghana, Sénégal, Guinée en lice ce lundi 10 janvier

Après la victoire du Cameroun et du Cap Vert qui ont réussi dimanche leur entrée à la CAN 2021, place aux rencontres du groupe B avec les chocs Sénégal - Zimbabwe ou encore Maroc - Ghana.

CAN 2021: Des chocs de poids lourds au programme ce lundi 10 janvier

Le Sénégal d’Aliou Cissé, le choc Maroc-Ghana et le baptême des Comores. Quatre matchs sont au programme de la Coupe d’Afrique des Nations de ce lundi 10 janvier à Yaoundé et à Bafoussam.

Groupe B Sénégal - Zimbabwe (14 heures)

Les Lions de la Teranga de Sadio Mané, Édouard Mendy et Abdou Diallo vont lancer cette journée de football. Grands favoris de la compétition et de ce match face au Zimbabwe de Kadewere, 118e nation mondiale, les Sénégalais visent explicitement un premier titre continental. "L’objectif, c’est la victoire finale", a déclaré Idrissa Gueye, le deuxième Parisien de cette équipe.

Groupe B Guinée-Malawi (17 heures)

La Guinée peut légitimement espérer sortir de ce groupe, comme elle l’avait fait en 2019 en Égypte. Faux pas interdit face au Malawi pour les hommes de Kaba Diawara, qui a remplacé Didier Six il y a un mois.

Groupe C Maroc-Ghana (17 heures)

C’est la première affiche de ce tournoi. Le Maroc et le Ghana, soit cinq titres en cumulé, s’affrontent d’emblée dans ce très relevé groupe C. Sur le papier, les Lions de l’Atlas de Vahid Halilhodzic semblent les mieux armés, avec le Parisien Achraf Hakimi et son trio sévillan formé par le gardien Yassine Bounou et les attaquants Munir El Haddadi et Youssef En-Nesyri.

Groupe C Comores-Gabon (20 heures)

Pour la première fois de l’histoire de la CAN, l’hymne comorien va retenir ce lundi soir. Les Cœlacanthes affrontent pour leur baptême le Gabon, un habitué en pleine crise en raison d’une affaire de primes non versées ayant conduit à 48 heures de grève, vendredi et samedi, et de la contamination de ses deux stars, Aubameyang et Lemina.

