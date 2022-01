Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara en visite d'amitié au Gabon

Le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce lundi matin pour Libreville où son il s'est entretenu avec son homologue du Gabon, Ali Bongo Ondimba.

Alassane Ouattara échange le président du Gabon

L’information du départ du chef de l'Etat ivoirien est publiée par la présidence de la République de Côte d’Ivoire.

La présidence de la République de Côte d'Ivoire a révélé qu' Alassane Ouattara s'est entretenu à Libreville avec son homologue Ali Bongo Ondimba. "Les deux chefs d'Etat ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon ainsi que les questions régionales et internationales, notamment la situation sociopolitique au Mali, la lutte contre la pandémie de covid-19 et le changement climatique", a-t-on appris.

Pour sa part, Ali Bongo Ondimba s'est dit "ravi d'avoir reçu ce lundi à Libreville" son "frère" Alassane Ouattara. "Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont déterminés à renforcer leurs relations bilatérales et à unir leurs forces diplomatiques pour assurer, partout où c'est nécessaire en Afrique, la paix et la stabilité", a écrit le président gabonais sur son compte Twitter.