Accidents de la route: Adou Richard dénonce et menace les auteurs

Les récents accidents de circulation, enregistrés à Abidjan, ont été on ne peut plus meurtriers. Le Procureur de la République fait le constat que ces accidents de la circulation, avec leurs cortèges de morts, sont provoqués essentiellement par des conducteurs en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, les excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores, et encore plus grave, des cas de conduite sans permis de conduire.

L'alcool, les stupéfiants, la vitesse et le non-respect du Code de la route à l'origine des accidents de circulation

Le procureur de la république, Adou Richard, se dit offusqué par la légèreté avec laquelle surviennent des accidents de la route à Abidjan comme sur les routes nationales du pays.

Dans le communiqué ci-dessous, le procureur de la République rappelle que toutes les personnes interpellées dans le cadre de ces procédures, subiront la rigueur de la loi pénale.

C'est pourquoi, il en appelle à la prudence au volant, au sens de la responsabilité de chacun et surtout au strict respect du Code de la route.