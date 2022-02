Coin cuisine : Découvrez la sauce épinard à l'attiéké de Maman Momo

Coin cuisine, Maman Momo est une spécialiste de la cuisine africaine et ivoirienne plus précisément. Régulièrement sollicitée pour la confession de repas de cérémonies, elle a capté notre attention par la qualité de ses mets.

Coin cuisine : La sauce épinard à l'attiéké de Maman Momo

En cuisine, la formation seule ne suffira pas pour faire de vous un grand chef. Il vous faudra du talent, lequel peut être indiscutable malgré une absence de formation. Dans nos villages et villes ivoiriennes, certaines femmes sont capables de vous émerveiller par le goût de leurs mets. Maman Momo est une de ces personnes dont la sauce placali ne s'oublie pas.

Mais tenez-vous bien, Marcelle ne fait pas que du Placali non plus. Comme elle a pu le prouver dans cette émission de cuisine "Maman Momo" réalisée par l'équipe vidéo d'Afrique-sur7, elle est capable d'explorer plusieurs horizons culinaires pour titiller un peu plus vos papilles gustatives. Pour ce numéro de coin cuisine, Maman Momo vous fait de la sauce épinard à l'attiéké. À tester chez vous.

Retrouvez la recette de la sauce feuille d'épinard au poisson accompagné d'attiéké de Maman Momo. Bon appétit chez vous !