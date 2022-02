Présidentielle 2025 : Ouattara a le choix entre six cadres du RHDP

À trois ans de l'élection présidentielle 2025, Alassane Ouattara continue de garder le suspens sur son avenir politique. Le président ivoirien préfère ne pas se prononcer sur sa probable candidature, mais assure avoir déjà des noms pour défendre les couleurs du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Présidentielle 2025 : Ouattara n'a encore rien décidé

Alassane Ouattara sera-t-il en lice pour la présidentielle 2025 ? Pour l'instant, le chef de l'État ivoirien refuse de parler de sa probable candidature. Cependant, le patron du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) tient à préciser qu'il n'est pas au pouvoir pour un 3e mandat. "Ce n'est pas mon troisième mandat, c'est le premier mandat de la troisième République. Vous le savez bien, vous deux particulièrement, vous m'avez interviewé à Abidjan. La Constitution ivoirienne a été votée en 2016. J'étais candidat en 2020. Et j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais cela ne veut bpa dire que je ne suis pas éligible", a-t-il confié à nos confrères de RFI et de France 24.

Le numéro un ivoirien a expliqué qu'en 2020, des circonstances exceptionnelles l'ont amené à être candidat. "Aujourd'hui, je suis soulagé de l'avoir fait. C'était une décision difficile pour moi pour des raisons personnelles. Maintenant, c'est fait. La Côte d'Ivoire est en bonne marche et je suis soulagé. Je continuerais de faire mon travail pour que la Côte d'Ivoire tienne bon et que nous continuons de faire des progrès importants au plan politique et social", a ajouté le grand rival de Laurent Gbagbo.

Qui pour représenter le RHDP en 2025 ?

À la question de savoir s'il entend se présenter à l'élection présidentielle 2025, l'ancien allié d'Henri Konan Bédié avance que "les circonstances exceptionnelles se posent exceptionnellement". "En ce qui me concerne, tout le monde sait quelle était ma décision. Je l'ai annoncé au mois de mars pour des élections qui devraient avoir lieu en septembre (...) J'occupais quand même des fonctions importantes avant de rentrer en politique. Je ne suis pas à la recherche d'un job à 80 ans", a clarifié le chef de l'État.

L'ex-directeur général adjoint du FMI (Fonds monétaire international) préfère attendre 2025. "Les Ivoiriens choisiront qui ils veulent. Je souhaite qu'ils choisissent quelqu'un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs", a lâché Alassane Ouattara. Il n'a pas manqué de signaler qu'il pense déjà à des noms de cadres pour représenter le RHDP à la prochaine élection. "J'en ai à peu près une demi-douzaine à qui je pense", a révélé Ouattara sans citer de noms et sans donner d'indices.