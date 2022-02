Titrologie: Ouattara dégage Gbagbo et Bédié de la présidentielle 2025

Titrologie - Alassane Ouattara, en déplacement en Europe, met le feu à l’actualité en Côte d’Ivoire. Les Unes des parutions de ce jeudi font un large écho de l’intervention du président ivoirien sur France 24 et Rfi.

Le grand déballage du président Alassane Ouattara dans la titrologie de ce jeudi

La presse ivoirienne est en ébullition après l’interview du chef de l’Etat ivoirien accordée à France 24 et à RFI depuis Bruxelles, où a lieu un sommet entre l'Afrique et l'Europe.

Les carottes sont-elles cuites pour les anciens chefs d’Etat ivoiriens Henri Konan Bédié et Koudou Laurent Gbagbo en ce qui concerne leur participation à la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire?

Se prononçant sur sa retraite politique, le président Ouattara a souhaité que “les ivoiriens choisissent quelqu’un de plus jeune que moi et mes prédécesseurs. J’ai une demi-douzaine de personnes à qui je pense”, rapportent Fraternité matin, Le Mandat, L’Avenir, L’Expression, L’Inter et bien d’autres journaux qui font leur choux gras de l'intervention du président ivoirien.

Aussi, Alassane Ouattara déplore-t-il le départ présagé des troupes françaises, qui "laisse un grand vide", et ajoute qu'il incombe aux armées nationales (africaines) de régler les problèmes sur leurs territoires, soulignent Le Jour Plus, L’Intelligent d’Abidjan, Le Nouveau Réveil et nombre de quotidiens d'informations.

Enfin, selon Soir Info, Le Matin, Le Patriote…, Alassane Ouattara affirme être en contact avec Laurent Gbagbo, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire.