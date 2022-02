Premier League: Sadio Mané renverse Drogba et menace Mo Salah

Insaisissable en sélection du Sénégal et en club avec Liverpool, Sadio Mané vient de battre le record Didier Drogba au classement des meilleurs buteurs africains de Premier League et course désormais Mohamed Salah.

Premier League : Salah et Sadio Mané dépassent Drogba au classement de meilleurs buteurs africains

Le record du classement des meilleurs buteurs africains de la Premier League, detenu par l'ancien joueur ivoirien Didier Drogba jusqu’à la mi-2021, a été pulvérisé par l'Egyptien Salah puis maintenant par Sadio Mané, deux tenants de l’attaque de Liverpool.

Pendant que Sébastien Haller s’emparait de leur record de buts marqués sur une même édition de la Ligue des champions, Mohamed Salah et Sadio Mané se sont consolés à leur manière en inscrivant chacun un doublé lors du carton contre Leeds (6-0) mercredi en Premier League.

Grâce à ses deux buts, Mané dépasse la légende Didier Drogba comme 2è meilleur buteur africain de l’histoire du championnat anglais avec 106 buts pour le Sénégalais contre 104 pour l’Ivoirien. Salah (116 buts) a quant à lui déjà dépassé son aîné depuis plusieurs mois et possède le titre de meilleur buteur africain de l’histoire de la Premier Ligue. Il vient également de dépasser Drogba en tant que joueur africain impliqué sur le plus de buts dans l’histoire de la Premier League.

Grâce à son doublé, l’Egyptien se retrouve en effet impliqué sur 160 buts (116 buts et 44 passes décisives) contre 159 buts pour l’ancien Eléphant (104 buts et 55 passes décisives). Détail qui a son importance : le Pharaon a eu besoin de 72 matchs de moins pour atteindre ce total (182 matchs contre 254).