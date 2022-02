Guerre entre la Russie et l’Ukraine: Ce qu'en pense Asalfo

Invité par un internaute à se prononcer sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie, le chanteur Zouglou, Asalfo, a laissé une réponse assez drôle.

Asalfo: "La chose, on te dit que même le président des Etats-Unis n’a pas réussi à résoudre, c’est moi..."

La Russie de Vladimir Poutine a lancé une opération militaire contre l'Ukraine, jeudi 24 février 2022. Plusieurs villes de ce vaste pays d'Europe de l'Est ont été la cible de la puissante armée russe. Le bilan humain provisoire donné jeudi soir par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, faisait état de 137 morts et 316 blessés au combat. Par ailleurs, des cohortes de réfugiés, 100 000 selon l'ONU, ont fui le pays vers les pays voisins comme la Pologne. Selon les médias occidentaux, l'armée russe se rapproche de la capitale, Kiev, et des combats sont actuellement en cours au nord de la ville.

Cette guerre suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. C’est dans ce contexte qu’un internaute a demandé au chanteur Zouglou, Asalfo, de se prononcer sur cette affaire. ‘’Le vieux, tu dis quoi de ce qui se passe entre la Russie et l’Ukraine ?‘’, a interrogé l’internaute. ‘’La chose, on te dit que même le président des Etats-Unis n’a pas réussi à résoudre, c’est moi, ancien boulanger d’Anoumanbo, tu vas demander de régler ça‘’, a rigolé Asalfo.

Pour rappel, Asalfo était, mardi au Sénégal, à l’inauguration du stade Abdoulaye Wade, aux côtés d'Alpha Blondy et de Fally Ipupa. Au lendemain de cet évènement historique, le président du Sénégal, Macky SALL, a invité ces chanteurs à un déjeuner de travail.