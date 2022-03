Souleymane Kamagaté refuse le clash avec Jonathan Morisson

Il n'est pas question pour Souleymane Kamagaté dit L'Homme Saga d'entrer en conflit avec Jonathan Morisson. L'époux de Bamba Ami Sarah a présenté ses excuses à l'ex-petit ami de Maria Mobil à la suite de ces propos tenus sur le plateau de Yvidero Show.

Souleymane Kamagaté : "Je sais tellement faire des clashs, mais..."

La tension est montée d'un cran entre Souleymane Kamagaté et Jonathan Morisson. L'ancien amoureux de la belle Maria Mobil "Amina" se présente comme un riche homme d'affaires. Invités à l'émission Yvidero Show sur NCI (Nouvelle chaine ivoirienne), les deux hommes ont eu un moment de franc échange sur la richesse de Jonathan Morisson. Le conjoint de l'ex-star Tonnerr Bamba Ami Sarah avait du mal à accepter les propos tenus par l'homme qui a partagé la vie de Maria Mobil pendant deux ans et huit mois.

En effet, Souleymane Kamagaté croyait fermement que la voiture de marque Bentley n'appartient pas l'ex-footballeur international. Ce dernier a tenu à apporter les preuves à travers une publication sur les réseaux sociaux. Plutôt que de tomber dans un clash, L'Homme Saga préfère calmer le jeu.

Souleymane Kamagaté décide de parler

"Maintenant que c’est un peu calme, je vais parler. Depuis ma candidature aux élections municipales j’ai subi tellement de choses sur les réseaux que les gens devraient savoir que rien ne peut m’ébranler sur les réseaux sociaux, absolument rien. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j’ai été révélé sur les réseaux sociaux grâce aux clashs , j’ai tellement fait des clashs dans ma vie et je sais tellement faire des clashs, mais je suis à un niveau de ma vie ou j’évite certains clashs qui ne vont rien m’apporter c’est pourquoi dès le départ j’ai tout de suite préféré m’excuser, mais certains ont vu cela comme une faiblesse sinon je ne regrette en rien mes propos et je les assume", a écrit le compagnon de El Commandante sur sa page Facebook.

Et le chéri de Bamba Ami Sarah d'ajouter : "Qu’est-ce que je gagne a continuer un tel clash ? Absolument rien , bien au contraire j’ai énormément à perdre alors pour moi après l’émission j’ai préféré mettre fin à tout je n’ai plus rien à dire à ce sujet. Je peux bien entendu faire un clash, mais il faut que ce clash soit bénéfique pour moi et mes affaires .On a une certaine maîtrise des réseaux sociaux que tout le monde n’a pas. Les avis en général dépendent de l’amour que les gens ont pour la personne à qui on adresse ces avis."