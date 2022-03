Tiassalé: Belmonde Dogo promeut le modèle local d’ Eticoon

Eticoon, une localité du département de Tiassalé, séduit par son modèle de développement local, ce qui lui a valu la visite de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo, vendredi dernier.

Eticoon: La Ministre Myss Belmonde Dogo s'imprègne du modèle de développement local du village

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a invité tous les responsables des mutuelles à demeurer des acteurs de développement communautaire dans un esprit de cohésion et de vivre ensemble.

Cet appel a été lancé vendredi 18 mars, au cours d’une visite d’imprégnation et d’une séance de travail portant sur le modèle de développement local d’Eticoon, village situé dans le département de Tiassalé.

Cette rencontre initiée par la Ministre Belmonde Dogo a aussi été l’occasion pour les responsables de la mutuelle d’Eticoon de présenter les leviers de progrès récent de la localité et les enseignements pour l’élaboration d’une stratégie de développement local.

La Mutuelle pour le développement socio-économique et culturel d’ Eticoon (HANGNA) a réussi à réaliser des infrastructures pour le bien-être des populations de la localité. Ce sont entre autres des établissements primaires et secondaires, un foyer polyvalent et un centre de santé.

Un quartier administratif et résidentiel

Elle envisage de sortir de terre un quartier administratif et résidentiel dans les années à venir, à en croire les responsables de ladite mutuelle.

Selon Konan Yao, Président de la Mutuelle HANGNA, toutes ces réalisations ont été possibles grâce à l’implication de tous les cadres, filles et fils du village. Pour lui, c’est l’esprit de cohésion et de solidarité qui a concouru à développer ces infrastructures au profit des populations.

Ce modèle de développement local et communautaire a séduit la Ministre Myss Belmonde Dogo. C’est pourquoi elle a souhaité qu’il soit calqué par les mutuelles de tous les villages afin d’avoir un développement fort et inclusif.

« Nos villages doivent être des incubateurs de développement communautaire, de la consolidation de la paix et du développement participatif et de la solidarité. » a-t-elle lancé.

Saluant les efforts de développement entrepris par la mutuelle d’Eticoon, elle a souligné que toutes les réalisations faites dans le cadre de leurs activités entrent dans la ligne droite du Président de la République Alassane Ouattara qui fait dans l’amélioration du bien-être des populations, une priorité tout en gardant les liens de cohésion, de solidarité et du vivre ensemble.

« Je peux l’affirmer sans me tromper, que Eticoon est l’incubateur du développement communautaire. Vous avez su mobiliser forces vives et forces latentes de votre population avec la faculté d’initiative et l’esprit de solidarité de la population. Vous êtes un générateur efficace d’éducation populaire car vous avez aussi réussi à impliquer les femmes et les jeunes dans ce processus de développement » a félicité Myss Belmonde Dogo.

Le modèle Eticoon pour impulser le développement local sur le territoire national

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a par ailleurs invité tous les responsables de mutuelle venus de plusieurs régions de la Côte d’Ivoire pour participer à cette séance de travail, à une synergie d’actions pour impulser le développement local sur toute l’étendue du territoire national.

Un message bien perçu par Achi Alain Gilles, Président de la Mutuelle d’Abongoua dans la région de la Mé. Il dit avoir beaucoup appris du modèle de développement d’Eticoon et souhaite le mettre en pratique dans sa localité pour le bien-être des populations qui y vivent.

« Pour nous qui avons beaucoup de difficultés à fédérer nos populations autour de cet idéal commun de développement communautaire, c’était une aubaine de nous imprégner du système de développement d’Eticoon.

A travers ce cadre d’échanges et de partage d’expériences, nous avons reçu les clés et les canevas notamment le maintien de la cohésion sociale et la collaboration avec les structures et organisations locales pour que les besoins de nos populations soient satisfaits » affirme-t-il.

Ahoutou Koffi Emmanuel, Directeur de Cabinet de la Primature, fils du village d’Eticoon s’est dit satisfait de cette rencontre de réflexion sur le développement communautaire initiée par la Ministre de la Solidarité. Pour lui, l’enjeu de cette rencontre est de mieux orienter l’assistance de l’Etat aux populations à la base.

« Cette tribune d’échanges à portée nationale sur le rôle des mutuelles de développement s’inscrit dans le cadre de la Côte d’Ivoire Solidaire. Cela nous rassure que les orientations données par le Président de la République se mettent en œuvre de façon originale en impliquant les populations qui sont les bénéficiaires » a indiqué Ahoutou Koffi Emmanuel.

Avant la tenue de cette séance de travail, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a effectué une visite de toutes les infrastructures réalisées et en cours de la Mutuelle pour le développement socio-économique et culturel d’Eticoon (HANGNA).

C’était en marge de la première édition de la fête du champignon et de la solidarité célébrée le même jour dans la localité dont elle a assuré le parrainage.