Acculée par des internautes, Ivydero avoue: "J'ai mangé avec Bictogo"

Ivydero, web humoriste et animatrice télé de l’émission Ivydero’Show de la chaîne NCI, s’en prend aux internautes et demande pardon au ministre Adama Bictogo, son bienfaiteur d’un jour devenu “parrain” de Miss Elvire Agbe Madon.

Affaire Bictogo parraine Miss Elvire: "Je vous ai dit, c’est moi qui allume et éteins !", menace Ivydero

Elvire Agbe Madon avait été pressée par Yvidero, de lui chuchoter à l'oreille, le nom de son parrain. Le nom de l’ancien ministre Adama Bictogo, PDG du groupe Snedai a fait l’effet boomerang sur le plateau entre l’animatrice et son invitée, d’une part et a créé une onde de choc sur les réseaux sociaux.

Dans une publication postée sur sur sa page Facebook dans la soirée du samedi, elle apporte une réplique en envoyant un message fort à ses détracteurs:

“Je vous ai dit oh, C’est moi qui allume c’est moi qui éteins !!!”, c’est en ces termes très menaçants que Ivydero, l’animatrice télé de l’émission Ivydero’Show de la chaîne NCI, s’en est pris aux internautes avant de présenter ses excuses au “parrain” Adama Bictogo, PDG du groupe Snedai.

“Vouloir à tout prix salir une personne, est aujourd’hui LE FORT de la plupart d’entre vous .

À tous les éternels haters qui veulent profiter de l’émission d’hier et travestir les propos d’une jeune fille pour salir un homme honorable, bon et généreux, si vous ne savez pas ce que c’est qu’un PARRAIN c’est votre affaire.

Moi je ne l’ai jamais caché , MR BICTOGO ADAMA m’a apporté son soutien pour mon tout premier spectacle et je crois qu’il le fait en toute discrétion pour pas mal de jeunes ivoiriens à chaque fois qu’il est sollicité. (Voir les 2 captures d'écran ci dessous)

Si vous voulez passer par mon émission pour espérer entacher l’honorabilité de Ce Monsieur, cherchez encore. Vous n’êtes pas fatigués ??

Je vous ai dit oh, C’est moi qui allume c’est moi qui éteins !!!

MR LE MINISTRE veuillez recevoir mes excuses pour cette polémique inutile cela est indépendant de ma volonté et merci encore pour l’aide capitale que vous m’avez apportée pour mon tout premier spectacle en 2019. Cette aide m’a permis de décoller là où certains m’avaient tourné le dos , je vous serai toujours reconnaissante et je clamerai que vous êtes à jamais MON PARRAIN n’en déplaise . J’ai mangé dans votre assiette je mange et je mangerai piannnn et je vous serai toujours reconnaissante pour cela .

Ceux à qui ça fait mal, on ne peut rien pour eux .

Merci à toutes ces personnes qui soutiennent de près ou de loin leurs jeunes frères et sœurs que nous sommes dans leurs projets et qui espèrent nous voir aller plus loin que certains ne le souhaitent!!!

Ne laissez pas les méchants vous décourager par leurs calomnies. Sachez que CELUI qui fait quelque de bon a toujours contre lui la grande majorité de CEUX qui ne font absolument RIEN”, a écrit La Didi sur sa page Facebook.