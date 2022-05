Deuil : Le programme complet des obsèques d' Amadou Soumahoro

Les obsèques du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, décédé, samedi dernier, démarrent ce lundi 9 mai 2022 à Abidjan pour se terminer à Seguela, sa ville natale, située dans le nord de la Côte d’Ivoire.

Décédé à Abidjan, Amadou Soumahoro inhumé vendredi prochain à Seguela

"Mes chers compatriotes, J’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du Président de l’Assemblée Nationale, mon jeune frère, Amadou Soumahoro. Je rends hommage à un grand homme d'Etat, dont l’engagement et le parcours politique ont marqué notre pays", s'est attristé, samedi, le président de la République, Alassane Ouattara.

Le décès d' Amadou Soumahoro, intervient après les décès en juillet 2020, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et en mars 2021, de son successeur Hamed Bakayoko.

"La Côte d'Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué. En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances les plus émues à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix", a poursuivi le chef de l’Etat. Ci-dessous, le programme complet des obsèques d' Amadou Soumahoro.

Programme obsèques Amadou Soumahoro, Président de l’Assemblée Nationale

Lundi 9 mai 2022 : présentation de condoléances de 15h à 20h au domicile du défunt, sis à Riviera beverly hills, non loin du domicile de feu le Premier Ministre Hamed Bakayoko.

Mardi 10 mai 2022 : présentation de condoléances de 9h à 13h au domicile du défunt, sis Riviera beverly hills, non loin du domicile de feu le Premier Ministre 9. Hommage de la nation à partir de 16h à l’Assemblée Nationale.

Mercredi 11 mai 2022 : levée de corps de 14h à 15h30 à la mosquée de la Riviera Golf, suivi du transfert du corps à Seguela.

Jeudi 12 mai 2022 : hommage des populations de 9h à 13h au stade Losséni Soumahoro de Seguela; Veillée religieuse à 21h à la place de la république de Seguela .

Vendredi 13 mai 2022 : inhumation à Seguela après la prière de 13h.

Dimanche 15 mai 2022 : cérémonie de 7e jour à 10h à la grande mosquée de la Riviera golf.