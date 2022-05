COP15 à Abidjan: Patrick Achi salue le leadership du Président Ouattara

Le Premier Ministre Patrick Achi, a présidé, le mardi 10 mai 2022 à Abidjan, une réunion interministérielle sur la Cop15 co-organisée par la 76e Assemblée générale de l’ONU et la Côte d’Ivoire, en vue de situer les enjeux et trouver des solutions durables à la dégradation des sols et la sécheresse.

COP15 à Abidjan: L’ONU et la Côte d’Ivoire co-président une réunion interministérielle

Pour Patrick Achi, face à ces défis, nous ne pouvons que mener ce combat ensemble parce qu’il y va de la prospérité de nos nations comme celle de nos enfants, parce qu’il y va de notre responsabilité collective face à notre terre commune. ’’Par notre élan, par notre créativité, par la mobilisation des acteurs économiques, par la mobilisation puissante des ressources financières privées ou publiques, nous pouvons façonner un autre avenir pour les zones menacées par la désertification’’, a-t-il dit devant les ministres et représentants des 197 pays membres.

Quant à la Côte d’Ivoire dont le couvert forestier est passé de 16 millions d’hectares à 3 millions d’hectares en 60 ans, a répété le Premier Ministre, elle est plus qu’un simple pays hôte, mais un pays témoin de ce processus environnemental et humain exigeant. ’’ La Côte d’Ivoire veut être acteur de sa résolution, un pays moteur, moteur d’idées et moteur de solutions’’, a déclaré le Chef du gouvernement ivoirien.

Comme contribution du pays, il est revenu sur ’’L’initiative d’Abidjan’’ proposée la veille par le Président Alassane Ouattara et adoptée par l’ensemble de ses pairs. Il a soutenu que pour la gestion durable des terres, L’initiative d’Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adapter et renforcer par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux.

"Le temps nous est compté, cherchons l’action", insiste Patrick Achi

’’Une restauration des terres est indispensable. Que ce mouvement commun naisse et s’amplifie pour un financement mondial de L’initiative car le temps nous est compté. Cherchons l’action’’, a insisté Patrick Achi. Il a traduit tout l’honneur de son pays d’accueillir cet événement historique grâce au leadership du Président Alassane Ouattara.

Face à la hauteur des défis auxquels nous faisons face, la restauration des terres comme de la forêt et la mise en place d’une agriculture écologiquement intensive, intelligente face au climat, dotée de systèmes de production résilients et 0 déforestation, constituent la seule solution stratégique pour préserver notre environnement et garantir la prospérité de nos pays comme celle de nos populations rurales, a conclu le Premier Ministre. La Cop15 qui a ouvert officiellement ses portes le lundi 09 mai 2022 par le Sommet des Chefs d’État et de gouvernement, prend fin le 20 mai 2022 prochain.