Côte d'Ivoire: Bientôt un centre de santé Olivia Yacé à Yamoussoukro

Le district sanitaire de Yamoussoukro va bientôt s’enrichir d’une nouvelle infrastructure sanitaire qui sera baptisée “Olivia Yacé”, du nom de la Miss Côte d’Ivoire 2021.

La Fondation Olivia Yacé se met en place

Dans le cadre du partenariat renouvelé en 2020 entre la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) et le Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), la Fondation Olivia Yacé s'apprête à réaliser sa plus importante oeuvre caritative depuis le sacre mondial de la reine de beauté ivoirienne.

Reçue mercredi 11 mai 2022 au siège de la LONACI, à Marcory (Abidjan Sud), moins de deux mois après son sacre en qualité de 2ème Dauphine au concours Miss Monde organisé le 16 mars à Porto Rico, Olivia Yacé, entourée de ses deux Dauphines, Fatima Mourad et Attié Kenza, a exprimé sa reconnaissance à la LONACI pour son engagement et l’accompagnement qu’elle apporte au concours Miss Côte d’Ivoire depuis quelques années.

“Aujourd’hui, j’ai une raison supplémentaire, et non des moindres, de dire merci (…) pour le don inestimable offert à la localité de Yamoussoukro, en vue de la construction d’un centre de santé qui portera le nom Olivia Yacé”, a déclaré la 3ème plus belle fille au monde, se réjouissant du fait que “c’est la Côte d’Ivoire qui est finalement bénéficiaire de cette générosité”.

Au nom du COMICI, le secrétaire général, Thierry Coffie, a témoigné du parcours que le Comité a eu avec la LONACI depuis le début de cette aventure dédiée à la beauté ivoirienne. Il a exalté la convergence de vue entre les deux structures, ce qui a permis de renforcer leur partenariat, grâce à la perspicacité du directeur général de la société d’Etat, Dramane Coulibaly.

“Dans ce partenariat amélioré, la Reine de la beauté ivoirienne joue désormais un rôle d’agent de développement qui cadre avec la mission citoyenne de notre entreprise”, a renchéri le DG de la LONACI. Ainsi, il revient à sa Fondation de réaliser une oeuvre sociale dans une localité choisie par la Miss dans la région où elle a été présélectionnée et qui portra son nom.

Miss Côte d’Ivoire 2020, Maryline Kouadio avait porté son choix sur le village de Nanglais (département de Sakassou), pour la construction d’un centre de santé qui sera officiellement inauguré le 21 mai. Quant à Olivia Yacé, elle a choisi la construction d’un centre de santé à Gohokro (Yamoussoukro), a laissé entendre le SG du COMICI.