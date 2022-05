SILA 2022 : Le Sénégal le pays invité, plus de 50 000 visiteurs attendus

Après deux ans d'interruption due à la crise sanitaire, le SILA (Salon International du livre d’Abidjan) revient. La 12e édition de cet événement littéraire d’envergure aura lieu du 17 au 21 mai 2022 au Palais de la culture de Treichville. Pour cette année, le Sénégal est le pays invité d’honneur.

Le SILA signe son grand retour !

Les amoureux du livre peuvent se réjouir ! Deux années après son interruption, le SILA signe son grand retour. Le Salon international du livre d’Abidjan se tiendra du 17 au 21 mai 2022 sous le thème "Engagement pour un lectorat africain actif et durable.

"La non-tenue du SILA pendant les deux (02) années passées fait que le salon suscite un véritable engouement. À ce jour du Vendredi 13 mai 2022, je pu vous dire que 98 % de nos stands ont tous eu preneur", a fait savoir Ange Félix N’Dakpri, le commissaire général du salon lors d’un échange avec la presse.

Il est important de souligner que le Sénégal est le pays invité d’honneur et San Pedro, la ville hôte. Selon les initiateurs, le SILA consolide son caractère international avec la mobilisation des pays occidentaux, africains, asiatiques, tels que les USA, la France, l'Angleterre, la Guadeloupe, le Benin, le Maroc. Au total, plus de quatorze Nations et une dizaine d’organisations du secteur du livre ont confirmé leur participation.

Cette 12e édition est placée sous le parrainage du docteur Eugène Aka Aouélé, président du CESEC (Conseil économique, social, environnemental et culturel) et la présidence de Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie. C’est une moyenne de 10 000 Visiteurs par jour qui sont attendus pendant ces cinq jours.