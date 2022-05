Entreprenariat et employabilité des jeunes: La profession de foi de Patrick Achi

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a communié avec les participants à la 14e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA). Parrain de cette édition, le chef du gouvernement s’est adressé aux festivaliers dans la nuit du samedi 14 mai 2022 lors des concerts organisés à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).

Patrick Achi au FEMUA : « Nous ferons tout pour donner à nos jeunes l’envie d’être entreprenants »

Patrick Achi n’a pas manqué de souligner la place important qu’occupe la jeunesse dans l’action du gouvernement ivoirien. « La jeunesse constitue une frange importante ici en Côte d’Ivoire, 77% des Ivoiriens ont moins de 35 ans et vous incarnerez demain cette Côte d’Ivoire nouvelle que nous bâtissons aujourd’hui avec le Président. La jeunesse est bien la priorité absolue pour nous et pour le président de la République qui nous guide. Nous ferons tout pour donner à nos jeunes l’envie d’être entreprenants, déterminés et novateurs car ils apporteront ainsi au marché du travail leur énergie, leur talent, leur créativité ainsi que les compétences clés », a déclaré le Premier ministre ivoirien.

En présence des ministres Kandia Camara, Mamadou Touré, Jean-Luc Assi, Françoise Remarck et du président de la COP 15, Alain-Richard Donwahi, le chef du gouvernement a assuré que l’Etat ivoirien entend contribuer à faire de la culture un maillon fort du développement du pays.

« Le gouvernement est totalement engagé pour que la culture et l’industrie créative soit demain un acteur stratégique sur le plan économique créant des dizaines de milliers d’emplois. Il nous faudra aussi oser, a souligné Patrick Achi, avoir confiance en notre patrimoine national, dans la capacité de notre industrie culturelle à se restructurer, à se développer et à rayonner sur tous les continents ». Avant le Premier ministre, c’est Asalfo, lead vocal du groupe Magic System et Commissaire général du FEMUA qui a pris la parole pour saluer les actions du gouvernement en faveur du monde artistique.

« Le Premier ministre de Côte d’Ivoire a donné un statut à l’artiste ivoirien, le Premier ministre par sa politique a pu permettre aujourd’hui à tous ceux qui investissent dans les industries culturelles et créatives d’avoir de l’espoir. Cette année avec le ministère de la Jeunesse et de l’insertion professionnelle, ils ont mis en place 100 millions de Francs CFA pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives dans les entreprises culturelles et créatives », a déclaré le chanteur Zouglou.

Cette édition du FEMUA a pour thème, « entreprenariat et l’employabilité des jeunes ». Le pays invité est la République démocratique du Congo qui était représentée par son ministre du Tourisme, Modero Nsimba.