Suisse: Les enjeux de la mission de Patrick Achi au Forum de Davos

Le Premier ministre Patrick Achi va conduire, du 23 au 26 mai 2022, une délégation ivoirienne au Forum économique mondial (FEM) de Davos en Suisse.

La participation du chef du gouvernement à cette rencontre annuelle qui réunit depuis 1971 des chefs d’Etat et de gouvernements ainsi que des dirigeants d’entreprises et d’institutions internationales, revêt un enjeu important pour la Côte d’Ivoire. La présence de Patrick Achi à Davos sera l’occasion pour la Côte d’Ivoire d’obtenir de nouveaux partenaires pour l’exécution des projets contenus dans la « vision 2030 » de la Côte d’Ivoire portée par le président Alassane Ouattara.

Le Premier ministre aura l’occasion d’exposer devant d’importants dirigeants politiques et de structures économiques du monde, les projets pour le développement de la Côte d’Ivoire sur la prochaine décennie. Le FEM sera également l’occasion pour Patrick Achi de présenter aux investisseurs les opportunités d’affaires dont regorge la Côte d’Ivoire. Ce Forum apparait donc comme une belle vitrine pour la Côte d’Ivoire.

En terre Suisse, Patrick Achi va par ailleurs, partager l’expérience de la Côte d’Ivoire sur des sujets tels que la sécurité alimentaire ou les méthodes pour garantir la paix et la stabilité lors de panels. Des audiences sont inscrites à l’agenda du Premier ministre avec notamment, le patron du fonds souverain du Qatar (QIA) et M. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du forum économique de Davos.

Le Premier ministre va en outre prendre part le mercredi 25 mai à la cérémonie de clôture de la semaine africaine de l’UNESCO dont l’édition 2022 est placée sous le haut patronage du président ivoirien, Alassane Ouattara.