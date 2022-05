YOPOUGON: Comment Claude Sahi veut rassembler la Communauté Dan

La communauté Dan de la diaspora a lancé son mouvement le samedi 22 mai 2022, à l’allocodrome de Yopougon Niangon Sud, à l’initiative de l’Ambassadeur Claude Sahi, chef de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara.

La communauté Dan de la diaspora se rassemble autour de Claude Sahi

Dans son allocution, Claude Sahi a prôné l’unité. Car, selon lui, la division fait place à beaucoup de dégâts. L’ambassadeur Claude Sahi, conscient qu’aucun développement n’étant envisageable dans la division, a pris l’initiative de mettre en place le Mouvement des DAN de la Diaspora. Ledit mouvement qui se présente comme un creuset de rencontres et de fédération d’initiatives en direction des parents vivant dans le Tonkpi, regroupe l’ensemble des filles et fils DAN vivant et ayant des intérêts en dehors de leur région d’origine.

Notamment à Abidjan, Bingerville, San Pedro, Divo, Gagnoa, Soubré, etc, avec une très forte représentation en France, en Belgique et aux États-Unis. « Pourquoi ne pas taire nos supposées divergences et être unis ? Parce que tant que nous serons divisés, nous ferons la place à beaucoup de dégâts. Soyons forts, soyons unis. Nous avons la chance d’avoir une communauté bien structurée. Dans pratiquement toutes les régions de Côte d’Ivoire. Au-delà de l’amusement, on peut prévoir des choses. C’est ce qui nous permettra de trouver des opportunités pour nos mamans », a indiqué l’ambassadeur.

« On va avoir des consultations avec la mairie de Yopougon et d’autres canaux pour vous permettre de vous prendre en charge (…) C’est parce que le pays est stable, qu’on arrive à faire un tel rassemblement. C’est parce que la commune dans laquelle vous êtes, est conviviale que vous arrivez à y vivre. Faisons-en sorte que ceux qui nous accueillent soient fiers de nous », a-t-il fait savoir.

Claude Sahi Soumahoro a été nommé, en juin 2021, chef de cabinet du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara. Cet enfant de Yopougon, originaire du Tonkpi, a pris sur lui de rassembler une communauté marquée par des divisions. Désormais, toutes les têtes fortes de cette communauté, vivant dans la commune du maire Gilbert Kafana Koné, parlent d’une même voix. Une unité saluée par les acteurs, à cet unique rendez-vous de l’unité de la communauté Dan.