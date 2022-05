Incidents Lys de Sassandra - Gagnoa: Hassan Hayek convoqué à la FIF ?

Après les incidents qui ont émaillé le match Lys de Sassandra- Sporting club de Gagnoa, l'influenceur Hassan Hayek a été reçu par les responsables de la Fédération ivoirienne de football.

FIF: Ce qui s'est passé entre Hassan Hayek et Salif Bictogo

Devenu supporter du Lys de Sassandra après la défaite de Didier Drogba lors de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif), l'influenceur Hassan Hayek a été reçu mardi par le président de la Ligue professionnelle de football, Salif Bictogo. Le président de l'association bénévoles de premiers secours a fait le point de cette rencontre dans un message posté sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui, j'ai été reçu à la Fédération ivoirienne de football par le président de la Ligue Mr Salif Bictogo et j'ai eu le président de la Fédération Mr Idriss au téléphone ! Nous avons discuté football ! Nous avons aussi discuté sur les malheureux évènements qui ont miné le match de notre équipe le Lys de Sassandra face à Gagnoa ! Nous avons discuté Can 2023 et les perspectives du championnat local ! L'ambiance était bonne, nous avons débattu ! Ils sont contents de voir le monde qui vient assister à chaque match du Lys et ils ont aussi souhaité que chaque match soit une fête ! Nous nous sommes accordé sur le fait que le football est un sport rassembleur et non un organe de division !'', a-t-il indiqué.

'' J'ai demandé aussi que la Fédération doit dire aux personnes qui sortent sur la toile pour narguer et chambrer les supporteurs du Lys d'arrêter car la Fédération est une institution ! Au cours des échanges, il était toujours question que de football et rien d'autre ! J'ai aimé cet échange franc et convivial ! J'ai apprécié le fait qu'on ne parle que football et objectif CAN 2023 qui est primordial pour notre Côte d'Ivoire et surtout les investissements ! Nous avons décidé de nous revoir le 1er pour une autre rencontre ! Moi à mon humble niveau, j'ai promis être au stade de Yamoussoukro le 3 juin pour l'ouverture du stade et pour le match de nos Eléphants car mes bénévoles et mon fan-club m'attendent depuis longtemps ! Je voudrais remercier Mr Salif et Mr le Président pour cette rencontre ! C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours !", a-t-il ajouté.