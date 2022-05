Côte d'Ivoire: La diaspora réclame sa représentation à l’hémicycle

Samedi 21 mai 2022, le député Charles GNAHORÉ a profité de son séjour parisien pour rencontrer les responsables du RHDP France et les structures associatives affiliées pour se prononcer sur l’actualité sociopolitique du pays et éclairer la lanterne de la diaspora ivoirienne en France sur les sujets politiques au niveau de l’exécutif, du législatif et du judiciaire. Le récit de Idriss DAGNOGO, cadre du RHDP France, qui a pris part à cette rencontre.

Présence du député Charles GNAHORÉ à Paris : Une oreille attentive aux doléances de la diaspora ?







Cette rencontre a été une opportunité pour la diaspora de soumettre des doléances au pouvoir législatif, notamment sa représentation à l’Assemblée Nationale, au Senat et une rencontre populaire avec le Président de la République Alassane OUATTARA. Le député a promis porter ces doléances à l’hémicycle afin que des oreilles attentives s'y prêtent et s'en émeuvent.Il faut noter que le nombre d'ivoiriens de l’extérieur, avoisine 1,5 million de personnes qui participent directement ou indirectement à l’économie du pays. Elles sont le reflet, le miroir de la situation politique nationale à l’Extérieur. L’effervescence et la déferlante populaire orange lors de la campagne électorale présidentielle de 2020 à Paris a fait taire toutes les contre-vérités outrageuses, les mensonges, l’opprobre produits urbi et orbi contre le Président OUATTARA.En outre, nonobstant cette implication de la diaspora à la vie sociopolitique du pays, la présence de la diaspora dans les prises de décisions politiques demeure faible. Par ailleurs les députés se sont réunis en séance plénière, le jeudi 14 avril 2022, pour l'ouverture de la session ordinaire allant du 14 avril au 21 juillet.En effet, c'est à l’issue de la session ordinaire que se décident les grands enjeux des projets et des propositions de loi. Déjà 15 projets de loi doivent être examinés. Alors, nous attendons les propositions de loi parmi lesquelles les législateurs se pencheront sur la sollicitude de la diaspora relative à leur représentation à l’hémicycle