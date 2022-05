Ouattara donne le passeport à Blé Goudé, Lobognon en joie !

La classe politique ivoirienne a immédiatement réagi à l'octroi du passeport ivoirien à Charles Blé Goudé. Alain Lobognon, ex-ministre des Sports et Pascal Affi N'guessan, le président du FPI, ont salué l'acte des autorités ivoiriennes.

Passeport de Blé Goudé : Lobognon remercie Alassane Ouattara

Charles Blé Goudé a finalement reçu son passeport depuis le lundi 30 mai 2022. L'ancien dirigeant de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire), actuellement à la tête du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples), a reçu le précieux document plusieurs mois après son acquittement définitif par les juges de la CPI (Cour pénale internationale).

En effet, alors que son codétenu Laurent Gbagbo avait obtenu son passeport et rejoint son pays le 17 juin 2021, Blé Goudé patientait à La Haye au grand désarroi de ses partisans. L'ex-patron de la galaxie patriotique a plusieurs fois interpellé les autorités ivoiriennes sur son cas. Du côté du gouvernement ivoirien, on a assuré que rien ne bloquait l'octroi du passeport à l'enfant de Guiberoua.

L'affaire du passeport de Blé Goudé a très rapidement fait réagir en Côte d'Ivoire. Alain Lobognon, anciennement proche de Guillaume Kigbafori Soro, a apprécié le geste du pouvoir Ouattara. "Merci à tous ceux qui ont contribué et qui continuent de contribuer à la décrispation et à l’apaisement en Côte d'Ivoire. Notre pays a besoin de Paix et de Stabilité pour relever tous les défis qui se présentent sur sa voie du développement. Merci au Président Alassane Ouattara", a déclaré l'ancien député-maire de Fresco.

Pour sa part, Pulcherie Gbalet s'est réjouie de la nouvelle. "Le ministre Charles Blé Goudé a enfin reçu son passeport. Cela fait un problème en moins en matière de droits de l'homme. Gloire à Dieu !", s'est exprimée la présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne. Pascal Affi N'guessan, le président du FPI (Front populaire ivoirien) s'est félicité de la délivrance de son passeport à Charles Blé Goudé à qui il a souhaité un bon retour en Côte d'Ivoire. "C’est un pas important sur la voie de la nécessaire réconciliation nationale", a commenté le député de Bongouanou.