Nialé Kaba : "Les partenaires financiers ont tout à gagner en investissant en Côte d’Ivoire"

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a lancé un appel à tous les partenaires nationaux et internationaux, pour accompagner la Côte d'Ivoire en vue d’assurer un succès franc du Groupe Consultatif prévu le 15 juin prochain à Abidjan et d'atteindre un meilleur financement du PND 2021-2025 évalué globalement à 59 000 milliards de FCFA.

Nialé Kaba a lancé cet appel au cours d'une conférence de presse, le mercredi 08 juin 2022 à Abidjan-Plateau, en prélude à ce Groupe consultatif sur le PND 2021-2025. A cette occasion, la ministre a annoncé un objectif de mobilisation de 9 336 milliards de FCFA de la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux lors du Groupe consultatif sur le Plan national de développement 2021-2025 pour lequel le secteur privé doit intervenir à hauteur de 74%.

"Le 15 Juin 2022, le Gouvernement de Côte d'Ivoire organise, avec l’appui de ses partenaires au développement, le Groupe Consultatif pour la mobilisation des financements du Plan national de Développement PND 2021-2025. Je voudrais, au nom de Monsieur Patrick ACHI, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, lancer un appel à tous nos partenaires nationaux et internationaux, pour nous accompagner en vue d’assurer un succès franc du Groupe Consultatif et un meilleur financement du PND 2021-2025'', a exhorté la ministre.

L’objectif majeur du GC est de partager avec tous les partenaires la vision de la Côte d’Ivoire contenue dans le PND 2021-2025 et mobiliser les financements extérieurs et nationaux, publics et privés, nécessaires à la mise en œuvre dudit Plan, a poursuivi la ministre. ''Nous vendons le PND 2021-2025 en vue d'en obtenir le financement. La Côte d'Ivoire a une économie résiliente, attrayante et à fort potentiel d'investissements. Les partenaires financiers ont tout à gagner en y investissant'', a dit la ministre.

Pour Nialé Kaba, la Côte d'Ivoire fonde beaucoup d'espoir dans la mobilisation de ce financement global pour le PND 2021-2025. Car, a-t-elle soutenu, l'ambition du Président Alassane Ouattara est de hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, dont la quête se prépare depuis son accession à la magistrature suprême, à travers des actions visant à accélérer la croissance et le développement économique, social et humain. Et surtout accroître l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des populations.

Elle a saisi l'occasion pour saluer les partenaires au développement pour leur appui inestimable à la mise en œuvre du PND 2016-2020, dont les actions ont contribué à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. ''Entre 2012 et 2020, les dépenses pro-pauvres ont plus que doublé passant de 1 080,3 milliards de FCFA à 2 779 milliards de FCFA (représentant environ 8% du PIB en 2020. Le taux de croissance économique est ressorti à 8 % en moyenne pour la période 2012-2020 et a positionné l'économie ivoirienne parmi les plus dynamiques en Afrique", a-t-elle rappelé.

La Banque mondiale aux côtés de la Côte d’Ivoire

Nialé Kaba a rappelé les six piliers du PND 2021-2025. Notamment l'accélération de la transformation structurelle de l’économie par l’industrialisation et le développement de grappes; le développement du capital humain et la promotion de l’emploi; le développement du secteur privé et de l’investissement; le renforcement de l’inclusion, de la solidarité nationale et de l’action sociale; le développement régional équilibré, la préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique et ; le renforcement de la gouvernance, la modernisation de l’État et la transformation culturelle.

Présente à cette conférence de presse, la directrice des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Coralie Gevers, représentant les Partenaires techniques et financiers (PTF), a assuré que ce GCPND marque l'engagement de tous pour la réalisation des priorités nationales. Elle a réitéré le soutien des PTF qui se matérialisera, selon elle, le 15 juin prochain afin de permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec une croissance forte après la COVID-19.

Organisé avec l’appui de la Banque mondiale, l’Union européenne (UE), la Banque africaine de Développement (BAD), la Banque islamique de Développement (BID) et du Système des Nations Unies, ce GCPND 2021-2025 vise à partager avec tous les partenaires, la vision de la Côte d’Ivoire contenue dans le PND 2021-2025. Le GCPND qui sera meublé de panels, de tables rondes, etc. sera l’occasion pour le Gouvernement de présenter les opportunités d’investissements des secteurs porteurs de croissance et capter les investissements qui en résulteraient.

Il s’agira également de sécuriser les financements pour combler le gap financier annuel nécessaire au bouclage du financement global du PND et de renforcer la coordination, l’harmonisation et les partenariats entre le Gouvernement, les bailleurs bilatéraux et multilatéraux et les investisseurs privés.

Avec CICG