Un fonds destiné à soutenir la protection du patrimoine culturel

Dans le cadre de la protection du patrimoine culturel, le gouvernement de Côte d’Ivoire annonce la création d’un fonds de soutien pour appuyer les opérateurs culturels engagés pour la conservation, la sauvegarde, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur de la richesse culturelle du pays.

Protection du patrimoine culturel : L’État adopte de nouvelles mesures

Le pouvoir d’Alassane Ouattara veut actualiser le dispositif de la protection du patrimoine culturel. C’est d’ailleurs ce qui a conduit le Conseil des ministres du mercredi 8 juin 2022 à adopter un projet de loi en vue de garantir une meilleure protection du patrimoine, a affirmé Amadou Coulibaly.

Le porte-parole du gouvernement n’a pas manqué de faire savoir qu’un fonds de soutien au patrimoine est institué. L’objectif est de "soutenir les opérateurs culturels qui participent à la conservation, à la sauvegarde, à la restauration, à la réhabilitation et à la mise en valeur du patrimoine culturel national", a souligné le ministre de la Communication et de l’Économie numérique.

Il faut dire ce projet de loi prend en compte de nouvelles notions apparues récemment dans les instruments juridiques internationaux pertinents telles que les notions de "patrimoine culturel immatériel" et de "patrimoine culturel subaquatique".

En outre, la nouvelle disposition vient réglementer les fouilles archéologiques terrestres et subaquatiques sur toute l’étendue du territoire national et édicte des sanctions plus sévères, en vue de prévenir toute profanation, pillage ou destruction de biens culturels protégés, inscrits ou classés.