Une délégation du PPA-CI échange avec le ministre Vagondo

Selon une information fournie par le service de communication du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), une délégation dudit parti, conduite par le professeur Georges-Armand Ouégnin, a rencontré Vagondo Diomandé, le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité. C’était le mercredi 15 juin 2022.

Pourquoi des cadres du PPA-CI se sont rendus après de Vagondo

À la tête d’une délégation composée de Justin Koné Katinan, le porte-parole du PPA-CI et de Oulaye Hubert, le président exécutif, le professeur Georges-Armand Ouégnin a effectué le déplacement auprès de Vagondo Diomandé le mercredi 15 juin 2022.

Il était question pour ces proches Laurent Gbagbo de prendre des nouvelles du dialogue politique dont la 5e phase, faut-il le rappeler, a été pilotée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

“À notre demande, nous avons été reçus, mes camarades et moi, par M. le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité. Nous sommes venus au nom de notre parti, le PPA-CI et de son président, Son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a piloté les discussions de la 5e phase du Dialogue politique. Il est donc normal que, 3 mois après la signature du rapport général, nous venons nous enquérir de la suite qui a été réservée, par le gouvernement de Côte d’Ivoire, aux différentes résolutions du Dialogue”, a déclaré le professeur Georges-Armand Ouégnin, au sortir de la rencontre.

Puis le professeur Georges-Armand Ouégnin d’ajouter : “Nous avons échangé cordialement avec le ministre. Il nous a rassurés, par ailleurs que tout évolue très bien. Nous lui avons même donné le nom de notre futur représentant à la CEI, nom proposé par le président Laurent Gbagbo. Nous repartons satisfaits de cette audience et nous voulons remercier le ministre pour cette rencontre fraternelle et amicale."

Toutefois, Georges-Armand Ouégnin a indiqué que dans le cadre du Diaogue politique, "certaines résolutions majeures n’ont pas encore été mises en œuvre". Il faut allusion notamment à la mise en place du cadre de suivi et la réforme de la CEI (Commission électorale indépendante).