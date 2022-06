Financement des AGR: Remise de chèques à 21 jeunes de Tougbô

Sortir les localités de la zone frontalière nord de l’extrême pauvreté, comme c’est le cas de la localité de Tougbô dans la région de Bounkani, est l’ambition du gouvernement.

Des jeunes de Tougbô embarqués dans le Programme d’Appui à l’insertion des Jeunes de la zone frontalière nord

Un comité local de ciblage de nouveaux ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux a été installé dans la Sous-Préfecture de Tougbô (région du Bounkani). La présentation officielle des membres dudit comité s’est faite le vendredi 24 juin 2022, en présence de la ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo et des élus et cadre de la région.

Pareillement à cette activité et toujours dans le cadre de la lutte contre la fragilité dans la partie nord du pays, 21 jeunes de la Sous-préfecture de Tougbô ont reçu des mains de la Ministre Belmonde Dogo, représentant le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, un chèque de 250.000 FCFA chacun en vue de les aider à réaliser des Activités Génératrices de Revenu. Cette remise de chèques s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui à l’insertion des Jeunes de la zone frontalière nord lancé en janvier 2022.

Haoua Ouattara fait partie des bénéficiaires. Avec ce chèque, elle compte non seulement reprendre son activité de vente de légumes, mieux augmenter ses marchandises par l’acquisition d’un magasin de stockage. « Ce montant me permettra de réorganiser mon commerce. Avec l’augmentation de mes bénéficies sur mes ventes, je pourrai mieux m’occuper de mes enfants » a-t-elle réagi après la réception de son chèque.

La localité de Tougbô n’est pas un territoire étranger pour la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. En effet, c’est la 4e fois en l’espace de 6 mois qu’elle foule le sol de Tougbô avec des dons en vivres, non vivres et en numéraire.

D’un montant de plus de 53 millions de FCFA, cette aide humanitaire vise à accentuer la résistance des populations face aux différents chocs.

Myss Belmonde DOGO a au nom du Gouvernement, offert des sacs de riz, des cartons d’huiles, de pâtes alimentaires, des nattes à couche, des tricycles, des broyeuses et des pulvérisateurs.