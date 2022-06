Pourquoi Affi N’guessan s’est rendu auprès de Blé Goudé à La Haye

Mardi 28 juin 2022, Pascal Affi N’guessan a rendu une visite à Charles Blé Goudé à La Haye. Le président du Front populaire ivoirien (FPI) et le fondateur du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples) ont échangé dans une ambiance chaleureuse.

Affi N’guessan heureux de retrouver Charles Blé Goudé

Les images de la rencontre entre Pascal Affi N’guessan, tout heureux et Charles Blé Goudé ont envahi la toile. Les deux hommes politiques ont échangé le mardi 28 juin 2022 à La Haye, où est établi le patron du COJEP depuis son acquittement définitif par les juges de la CPI (Cour pénale internationale).

"Je reçois mon ainé, je reçois l’homme de gauche, l’homme politique, président du FPI. Ce n’est pas la première fois qu’il vient me voir, cela fait la deuxième fois qu’il vient me voir pour me soutenir dans cette avalanche de difficulté que je subis", a laissé entendre l’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire).

Au nom de son parti politique, l’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a exprimer toute sa reconnaissance à "l’homme de gauche", Affi N’guessan "pour cette démarche humaine". Blé Goudé a rappelé que la gauche, c’est la solidarité et l’humanisme. Par ailleurs, il est revenu sur le rôle joué par le chef du FPI dans l’obtention de son passeport.

"(...) Au moment où nous attendions notre passeport pendant près d’un an, il fallait être patient, il était à nos côtés, en matière de conseil d’abord et ensuite en matière de démarche pour intercéder auprès du pouvoir public et auprès du président de la République. C’est moi qui devrait aller vers lui, regarder là encore il a fait preuve d’humilité, il est venu vers moi", a dit Blé Goudé.

Pour sa part, Affi N’guessan a indiqué que sa visite "est le sens de la fraternité" et de la "citoyenneté". Il a noté qu’en tant qu’Ivoirien, chaque fois que l’un de ses compatriotes traverse des situations difficiles, c’est son devoir d’être à ses côtés. Le président du parti à la rose avait déjà rendu visite à Blé Goudé le vendredi 7 février 2020.