Maroc: Ivanka Trump en visite dans le Royaume chérifien

Ivanka Trump, la fille de l'ancien président des Etats-Unis est en visite privée au Maroc depuis ce vendredi 1er juillet 2022. Cette visite non officielle servira de vacances pour l'ancienne conseillère de Donald Trump.

Ivanka Trump débarque au Maroc

Selon les informations du site marocain le 360, la fille de l'ancien locataire de la Maison Blanche a atterri ce vendredi 1er juillet 2022 à l'aéroport de Tanger dans le nord du Maroc. Accompagnée de son mari, Grand architecte des accords d'Abraham , Jared Kushner, et de leur famille, Ivanka Trump a été reçue avec tous les honneurs à sa descente d'avion malgré le caractère purement privé de cette visite.

A en croire la source, les autorités civiles et militaires de la région étaient présentes sur le tarmac de l'aéroport de Tanger pour l'accueillir. Des visites touristiques dans les environs de Tanger ainsi que la visite de la Médina sont prévues.

En 2019, Ivanka Trump s'était déjà déjà rendue dans le pays du roi Mohammed V dans le cadre de la promotion de son projet lié à l'autonomie financière et économique des femmes. " Woman's Global Development and Prosperity(W-GDP)". Cette initiative a pour but d'aider à la l'émancipation économique des femmes d'ici 2025.

Le Maroc, une fascination pour Ivanka Trump

Admiratrice attitrée du Maroc, Ivanka Trump n'a de cesse de se montrer dithyrambique envers le Royaume chérifien. Ces dernières années, elle multiplie des déclarations pour encenser le Royaume chérifien. En février 2020, notamment, elle saluait les réformes importantes et audacieuses entreprises par le Maroc au cours de ces 2 dernières décennies sur le plan économique mais également sur le plan de la liberté.

En effet, le Royaume chérifien a intégré dans son corpus juridique ces dernières années, des dispositions garantissant les droits des femmes sur les terres collectives pour leur permettre de bénéficier des opportunités économiques.