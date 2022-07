Can féminine Maroc 2022: Le Nigéria pour un 12ème sacre?

Ce samedi 2 juillet 2022, la 14ème édition de la Can féminine 2022 sera lancée avec le match d'ouverture qui va opposer le pays organisateur le Maroc à l'Afrique du Sud. Pour cette première à 12 sélections, le Nigéria, fort de ses 11 titres continentaux, est un prétendant sérieux au sacre final.

Le Nigéria en ordre de bataille pour une 12ème étoile à la Can

Du 2 au 23 juillet, la Can féminine 2022 qui se déroule au Maroc, va tenir en haleine tout le continent africain. Tenant du titre avec sa victoire (2-0) face à l'Afrique du Sud lors de la précédente édition au Ghana en 2018, le Nigéria est le grandissime favori pour cette édition marocaine.

La sélection nigériane allie vitesse, technique et puissance physique. Ce groupe jouit d'une expérience remarquable avec un collectif ultra huilé. L'autre force des Super Falcons est caractérisée par ses individualités. Entre les prises de vitesse d'Uchenna Kanu, les dribbles chaloupés d'Ashleigh Plumptre et la précision millimétrée d'Asisat Oshoala devant les buts, le Nigéria dispose d'une constellation de bonnes joueuses.

Enfin, Randy Waldrum, le sélectionneur américain des Super Falcons sera également d'un atout capitalissime pour la nation ouest-africaine dans son optique de remporter un 12ème titre continental.

La prééminence du Nigéria dans l'histoire de la Can féminine

Contrairement à la Can masculine, le plus prestigieux tournoi de football féminin sur le continent est dominé depuis sa création en 1991 par le Nigéria qui a remporté (11 éditions sur 13). Seule la Guinée Équatoriale, en 2008 et en 2012, a pu contester le leadership au Nigéria à seulement deux reprises.

En effet, au cours de la première édition qui s'est disputée en phase aller et retour, c'est le Nigéria qui a arraché le trophée en battant en finale le Cameroun (6-0) sur une double confrontation. Les Super Falcons vont enchaîner en 1995. En 1998, le format change avec l'organisation d'une phase finale. Pays hôte, le Nigéria bat le Ghana (2-0). S'en suivront 4 éditions consécutives 2000, 2002, 2004, 2006 où les Super Falcons raflent tout sur leur passage.

En 2008, la Guinée Équatoriale accueille la compétition à domicile et brise l'invincibilité du Nigéria en s'offrant en finale l’Afrique du Sud (2-1). Le Nigéria va reprendre sa couronne en 2010 avant que la Guinée Équatoriale ne s'impose à nouveau en 2012 contre l'Afrique du Sud (4-0).

Les deux dernières éditions 2014 et 2018 seront remportées encore une fois par le Nigéria qui est un candidat légitime pour une 14ème étoile à l'issue de cette édition de 2022.