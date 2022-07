Décès de Justin Stanislas ! La Côte d'Ivoire perd l'une de ses valeurs sûres

Justin Stanislas s'en va. La Côte d'Ivoire perd ainsi l'une des voix les plus établies du monde musical national.

L'hommage de Boua Bi Semien à Justin Stanislas

Justin Stanislas était sans aucun doute l'artiste ivoirien qui savait le mieux chanter, que dis-je, mettre la mort dans l'harmonie des mélodies envoûtantes pour rappeler, célébrer les êtres chers trop tôt partis et apaiser les coeurs.

Gnian Yohou, Gnian Nato, Gazecagnon, Hommage à Ernesto Djédjé, Yoro, Nanon, Drebabline, Nada... Que de titres inoubliables, des compositions de haut vol, des succès alignés pendant plus de quarante ans de carrière. Des productions devenues des classiques de la musique moderne ivoirienne.

Justin Stanislas aura été un grand maître de la tristesse chantée. Ses textes livrés en Bété, sa langue d'origine, ou en français, impressionnent toujours et demeurent intemporels par leur justesse et leur pertinence.

Justin Stanislas était un vrai chanteur, un parolier d'exception, doté d'une verve riche d'images et de proverbes. Durant sa longue et riche carrière, il a marqué par son lyrisme, son sens de la tendresse pour l'être aimée, son grand respect pour ses aînés, son attachement à la famille et à ses origines.

Autant de dispositions humanistes renforcées par ses qualités de poète multi langues, la profondeur de sa voix, la douceur entraînante de ses envolées vocales de compositeur aguerri et inusable. Que dire de ses fines orchestrations de guitare électrique, de piano et d'orgue aux variations polyphoniques chargées d'émotions inégalées?

Compositeur complet, Justin Stanislas l'était, faisant passer le mélomane du rythme traditionnel bété ou autres d'Afrique noire aux sonorités arabes et occidentales. Sacré Justin Stanislas ! La Côte d'Ivoire perd assurément l'une des valeurs sûres de son univers musical. Un artiste ne meurt jamais, dit l'adage.

Justin Stanislas laisse à la postérité une immense oeuvre musicale qui inspirera inévitablement des générations actuelles et futures. Vas en paix, grande valeur, sommité de la musique moderne ivoirienne et africaine. Tu as beaucoup semé et tu n'auras pas vécu en vain. Repose en Paix.

Boua Bi Semie