Kalidou Koulibaly se prononce sur son choix de signer à Chelsea

L'international sénégalais, Kalidou Koulibaly est face à un nouveau challenge après avoir signé un contrat de 4 ans samedi 16 juillet avec Chelsea. Le natif de Saint Dié des Vosges est bien évidemment heureux de ce choix qu'il a opéré.

Kalidou Koulibaly content de porter la tunique de Chelsea

Le Napoli et Kalidou Koulibaly, c'est désormais une histoire ancienne. Après huit années passée dans la péninsule transalpine, le joueur de 31 ans a rejoint pour près de 40 millions d'euros la formation londonienne pour les 4ans à venir. Aussitôt après avoir conclu cet accord avec le double champion d'Europe ( 2012,2021), le capitaine des Lions a exprimé toute sa joie. « Je suis très heureux d’être ici avec cette équipe à Chelsea », a d'abord déclaré Koulibaly.

Celui qui a toujours rêvé d'évoluer en Premier League anglaise a par la même occasion révélé qu'il était courtisé depuis 2016 par Chelsea. « C’est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea est venu en premier pour m’avoir en 2016 mais nous n’avons pas réussi à s’entendre. Dernièrement, quand ils sont venus me voir, je l’ai accepté parce qu’ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League pour jouer pour eux.»a précisé l'ancien joueur de Metz.

A en croire Kalidou Koulibaly, son coéquipier en sélection Édouard Mendy et son ancien partenaire à Naples, Jorginho ont joué un rôle prépondérant dans son choix de venir à Chelsea. «Quand j’ai parlé à mes amis proches Edou (Mendy) et Jorginho, ils ont facilité mon choix donc je suis vraiment heureux d’être avec vous aujourd’hui »a-t-il expliqué.

Un clin d’œil aux fans

Le nouveau défenseur de Chelsea n'a pas occulté les fans de Chelsea. « Je veux remercier les fans parce que j’en ai vu beaucoup à Londres et dans l’avion, tout le monde était heureux que je sois ici. Donc je veux les remercier et j’espère que la saison sera vraiment bonne et que nous donnerons quelques bons moments aux fans », a ajouté le champion d’Afrique.

Le roc sénégalais va apporter désormais sa science du placement, sa combativité et sa maturité à la ligne défensive de Chelsea pour cette nouvelle saison.