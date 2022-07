Hanny Tchelley-Simone Gbagbo, les retrouvailles après 11 ans

Moins d'une semaine après son retour d'exil, Hanny Tchelley a rendu une visite à Simone Ehivet Gbagbo. L'épouse de François Kency n'a pas caché sa joie de retrouver l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire, après 11 ans d'absence.

Rentrée d'exil, Hanny Tchelley rencontre Simone Gbagbo

Quelques jours seulement après la fin de son exil, Hanny Tchelley s'est rendue auprès de Simone Gbagbo. La productrice de cinéma a retrouvé l'ex-Première dame ivoirienne le jeudi 28 juillet 2022. "Retrouvailles après 11 ans, avec ma Star, mon témoin de mariage, l'icône africaine, l'Aigle Royal, docteur Simone Ehivet Gbagbo. Emotion, joie, souvenirs. Gloire à mon Jésus adoré", a déclaré Hanny Tchelley, épouse Etibou.

L'ex-présentatrice de la RTI (Radiodiffusion télévision ivoirienne) a également échangé avec François Remarck, la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie. "Retour dans ma maison après 11 ans d'exil, et retrouvailles chaleureuses avec ma ministre de tutelle, Mme Françoise Remarck, une grande professionnelle. Merci Françoise pour ton accueil, tes mots, ton invitation et la place que tu m'accordes. Tu as mon assurance que j'apporterai ma petite pierre à l'édifice de la Culture, âme du Peuple", a-t-elle dit.

Hanny Tchelley est rentrée d'exil le lundi 25 juillet 2022. L'actrice ivoirienne s'était envolée pour la France à la suite de la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo et des refondateurs. Elle retrouve la Côte d'Ivoire après 11 ans d'absence.