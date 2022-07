MTN Côte d’Ivoire lance son nouveau produit Momo Grand Marché

Le mercredi 13 juillet 2022, MTN Côte d’Ivoire a présenté son nouveau produit Momo Grand Marché et l’application Momo App à la suite d’une signature de convention avec 6 mairies, rapporte un communiqué transmis à la rédaction d'Afrique-sur7.ci.

Inclusion financière : MTN signe une convention avec les mairies

L’inclusion financière désigne l’offre de services financiers et bancaires de base à faible coût spécifique pour des personnes pauvres et/ou en situation de difficulté financière.

Ainsi, elle exclut des services traditionnels. Les services bancaires et les services financiers mobiles sont aujourd’hui indispensables à une bonne intégration sociale.

Afin de promouvoir les offres MTN MoMo et accroître davantage leur pénétration, MTN CI a décidé de nouer des partenariats avec les municipalités afin de pénétrer l’écosystème des marchés de grande consommation. Ce sera le lieu également de présenter l’application MoMo App qui permettra de simplifier les opérations MoMo pour les abonnés.

A travers cette signature de convention, l’objectif de ce nouveau produit est d'accroître l’usage des offres et de l’application « MTM MoMo », d’augmenter la pénétration des offres MoMo Kash, et surtout le recrutement de nouveaux abonnés afin d’augmenter notre part de marché.

En ce qui concerne les avantages pour les mairies et surtout pour les femmes qui vendent dans les marchés, ce nouveau produit de MTN vise à faciliter les transactions via les transactions électroniques. Les nouvelles technologies vont ainsi permettre aux femmes qui vendent en détail de commander et payer leurs produits à travers Momo sans frais chez le grossiste. Il appartiendra au grossiste de supporter les frais. Il recevra des commissions en fonction du nombre de ventes faites. C’est ainsi que nous allons créer un écosystème mobile money sécurisé et simple.

Notons que MTN Mobile money compte plus de 6 millions d’abonnés actifs.