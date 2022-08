Côte d’Ivoire- Élections 2025: Tidjane Thiam tranche et choisit le PDCI

Tidjane Thiam, ancien ministre ivoirien du Plan et du développement sous Henri Konan Bédié, est arrivé lundi 8 Août à Yamoussoukro. Le neveu de Félix Houphouët-Boigny signe son retour après 22 ans d’absence de Côte d’Ivoire.

Tidjane Thiam reçu en audience par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié

Ce mardi 9 août 2022, Tidjane Thiam s’est rendu à Daoukro où il a rencontré le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Henri Konan Bédié.

Au sortir de cette audience, l’ex-ministre qui s’est réjoui d’avoir été reçu par l’ancien chef d’Etat, a réaffirmé son attachement au plus vieux parti : « Il y a une continuité. Je n’ai jamais quitté le PDCI-RDA. J’ai toujours été membre du PDCI-RDA. Nous sommes une famille PDCI, nous resterons PDCI », formation politique fondé par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny.

Tidjane Thiam a été, de 1994 à 1998, directeur général du Bureau national d'études et technique de développement (BNETD) et ministre du Plan et du Développement en 1998 et 1999, sous l’ère Henri Konan Bédié, successeur du père de la Nation.

L’ancien patron du Crédit Suisse revient dans son pays après deux decennies d’exil en Europe et aux Etats-Unis. Faut-il le rappeler, Tidjane Thiam a bâti l’une des plus belles carrières dans le monde de l’assurance et de la finance.

De Kering, numéro 3 mondial du luxe, à Rwanda Finance Limited, une nouvelle agence publique créée par Kigali afin de promouvoir et développer le pays en tant que place commerciale et financière d'excellence, Thiam séduit le monde entier par ses compétences.