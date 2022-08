CAN Côte d'Ivoire 2024: Les dernières images du stade de San Pedro

Le Stade de San Pedro est quasiment prêt à être livré pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Commencés en septembre 2018, les travaux de construction sont achevés à 73%, selon le BNETD.

Le stade de San Pedro achevé à 73%

Il sera l’un des plus beaux stades de Côte d’Ivoire. Actuellement en construction dans la cité portuaire au Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire, le stade de San Pedro, d’une capacité de 20 000 places, sera livré d’ici septembre 2022.

L’état d’avancement des travaux de ce stade est estimé à environ 73%. La date prévisionnelle d’achèvement a été fixée au 31 août 2022, selon le Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD) qui en a dévoilé des clichés.

La Côte d’Ivoire a entrepris d’importants projets de construction d’infrastructures sportives et d'hébergement, conformément aux exigences de la CAF dans les villes hôtes parmi lesquelles figure San-Pedro, cité balnéaire. C’est dans cette perspective que la ville de San-Pedro se dote d’un stade de compétition, d’une cité CAN et de terrains d’entraînement.

Il est bâti sur une superficie de 16 ha et demie. Un parking de 2 000 places a été aménagé autour du stade. En outre, il est prévu la réhabilitation de 4 terrains d’entraînement et la construction de 32 villas de 5 pièces sur 6 800 ha. Le tout, d’un coût global de 41 milliards FCFA. Les entreprises Ccecc et Omni Travaux qui ont été retenues pour l’exécution de ce joyaux architectural.

La cérémonie officielle de la pose de la première pierre s’est faite en présence du ministre des Sports Danho Paulin, ainsi que du représentant de l’ambassade de Chine et de l’icône du football ivoirien, Didier Drogba.