Côte d’Ivoire: Dr Bakayoko SIDICK élu président de l'Ordre des Médecins

Le Conseil national de l’ Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire (CNOMCI), a désormais un nouveau président. Dr Bakayoko Aboubakar SIDICK a été élu au terme de la convention nationale qui a eu lieu, samedi 20 août 2022 à Abidjan.

Dr Bakayoko Aboubakar SIDICK: "Nous nous attèlerons à rassembler tous les médecins et à exécuter notre programme de campagne sans partie pris et sans préjugé aucun"

Après près de 18 années sans élections au Conseil national de l’ Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire (CNOMCI), Dr Bakayoko Aboubakar SIDICK, conduisant la liste Solidarité, Innovation et Compétences, a été élu, samedi 20 août 2022, à 68,98% des voix face à la liste Union, Honorabilité, Confraternité, conduite par Pr Lokrou Adrien.

L'élection du Dr Bakayoko Aboubakar SIDICK est conforme à la loi No 2021-555, promulguée le 27 septembre 2021 par le Président de la République, Alassane Ouattara, portant organisation et fonctionnement de l’Ordre national des Médecins de Côte d’Ivoire. Cette loi, attendue par l'ensemble de la corporation depuis de longues années, était perçue comme marquant la fin des nombreuses contestations qui pourrissaient l’environnement des élections.

"Cette aventure commence aujourd’hui pour trois ans au minimum. C’est avec vous tous que nous allons traduire en acte notre vision qui est, faut-il encore vous le rappeler : « un ordre des médecins plus fort, innovant, interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, très proche des médecins et à leur service, dans l’intérêt des populations », a déclaré le président élu.

Dr Bakayoko Aboubakar SIDICK s'est dit ému et flatté de succéder à une équipe qui a bâti le plus grand pan de l'OrdreNational des médecins de Côte d’Ivoire, à savoir l'équipe conduite par Dr AKA Kroo Florent à qui il a rendu un vibrant hommage.

"Chers Conseillers, merci pour la confiance accordée à la liste Solidarité - Innovation - Compétence (Liste SIC). Croyez-nous, nous nous attèlerons à rassembler tous les médecins et à exécuter notre programme de campagne sans partie pris et sans préjugé aucun. Très bientôt, nous vous convierons à un atelier national pour l’élaboration de notre plan stratégique et ses déclinaisons opérationnelles", a-t-il assuré.

Saluant l'avènement d'une ère nouvelle pour l'Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire, le président Bakayoko Aboubakar SIDICK a félicité le Pr LOKROU Adrien "pour son humilité, son sens élevé de la cohésion et son engagement qui ont permis de tenir en ce jour cette convention tant attendue par l’ensemble des médecins".