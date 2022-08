Le message détonnant de Francis Ngannou après la défaite d' Usman

Francis Ngannou s’est fendu d’une déclaration ô combien étonnante après la dernière défaite de son ami Kamaru Usman face au Britannique Léon Edwards à l’occasion de l’UFC 278.

Francis Ngannou se montre fair-play après la défaite de son ami

Aucun observateur ne prédisait un tel issu à cette empoignade qui a lieu entre Kamaru Usman et le Britannique Léon Edwards. Grandissime favori pour ce combat qui l’a opposé à Léon Edwards, Kamaru Usman s’est fait battre à la surprise générale par son adversaire.

Et pourtant, le boxeur africain avait dominé les 20 premières minutes du combat en assénant des coups dévastateurs au Britannique. Mais à force de courage et de détermination, ce dernier a repris du poil de la bête à partir du second round pour venir bouleverser la hiérarchie.

Grâce à un coup violent et dévastateur, Léon Edwards a mis au supplice Kamaru Usman et s’est adjugé la ceinture de champion des welterweights à la grande joie de milliers de fans acquis à leurs causes.

À la suite de ce combat éprouvant et décevant pour Kamaru Usman, des messages ont fusé de partout pour le consoler. Et pour Francis Ngannou, il n’est clairement pas question de s’abstenir de soutenir son ami. Mais le champion des poids lourds s’est adressé à son pote de façon particulière en prenant en compte la belle performance de Léon Edwards.

« Aussi triste que je puisse être, je ne peux pas ne pas me réjouir pour Léon Edwards au vu de son parcours pour en arriver là et de ce qu’il a traversé.Félicications@Leon-edwardsmma » a lancé le Prédateur sur Twitter.

Kamaru Usman, le beau perdant

Au-delà de Francis Ngannou qui s’est montré fair-play à l’endroit de l’adversaire de son ami, ce dernier a affiché également une attitude de bon perdant à l’égard du Britannique dans ses réactions sur les réseaux sociaux. Il a également invité clairement les dirigeants de l’UFC à mettre sur pied une trilogie avec Edwards.

Un rendez-vous qui fait déjà saliver un certain Francis Ngannou, persuadé que son homologue africain saura rebondir