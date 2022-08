Maroc-Algérie: la rupture diplomatique a déjà fait un an

Entre conflits territoriaux, la question du Sahara Occidental et la guerre d’influence, les rapports Maroc-Algérie sont sources de crispations multiples et multiformes depuis les indépendances des deux nations voisines. Mercredi 24 août 2022, cela faisait exactement que les deux pays ont rompu officiellement leurs relations diplomatiques laissant éclater aux grands yeux du monde leurs dissonances et leurs désaccords.

Maroc-Algérie: Un an déjà, les deux pays ont rompu leurs liens diplomatiques

Les relations diplomatiques Maroc-Algérie sont aux points morts depuis le 24 août 2021 date à lesquelles les autorités algériennes ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc à la suite des incendies qui avaient ravagé le nord de l’Algérie, notamment la région de Kabylie. Les autorités algériennes avaient accusé ouvertement le Maroc d’avoir orchestré ces incendies.

Ces accusations s'ajoutaient à d’autres kyrielles de reproches que l’Algérie faisait au Royaume chérifien. L’Algérie a accusé le Royaume du Maroc de soutenir le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), une organisation indépendantiste que les autorités algériennes tiennent pour responsable des feux de forêt.

En effet, le 24 août 2021, le chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra avait indiqué dans son communiqué que le Royaume du Maroc n’a jamais cessé de mener des actions hostiles à l’encontre de son pays.

Le ministre algérien des Affaires Étrangères avait déploré que la situation tumultueuse entre son pays et le Maroc entraîne le conflit au lieu de l’intégration dans la région du Maghreb.

Si les rapports restent toujours tendus entre les deux nations voisines un an après leurs ruptures, une récente actualité pourrait contribuer à une accalmie.

Vers une normalistion des relations entre les deux pays voisins?

Dans une récente sortie médiatique, le Roi Mohammed VI s'est fendu d'une déclaration qui peut laisser entrevoir un réchauffement futur des relations dipliomatiques entre les deux pays. «Une fois de plus, je souligne que les frontières qui séparent les Marocains et les Algériens frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente », avait-il lancé à l'occasion de la fête du Trône.

« Les allégations selon lesquelles les Marocains insultent l’Algérie et les Algériens, sont l’œuvre d’individus irresponsables qui se donnent beaucoup de mal pour semer la discorde entre les deux peuples frères », avait-t-il estimé.