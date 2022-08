Diplomatie: Une nouvelle ère s'ouvre entre l'Algérie et la France

En quittant Alger samedi 27 août 2022, après une visite officielle de 3 jours, Emmanuel Macron peut légitimement se réjouir d’avoir impulsé une nouvelle dynamique contrairement au lien tumultueux que son pays entretient avec l'Algérie depuis plus de 60 ans déjà.

Une réconciliation scellée entre Algérie et la France

Après plusieurs décennies de relations tendues marquées par une kyrielle d’incidents diplomatiques liés aux passifs de la colonisation et de la guerre d’indépendance d’Algérie, Paris et Alger ont scellé définitivement leur réconciliation au cours de la récente visite de 3 jours effectué la semaine dernière par Emmanuel Macron à Alger.

Pour matérialiser ce changement de virage dans les relations entre les deux pays de façon tangible, les deux dirigeants ont paraphé une déclaration commune appelant à une nouvelle dynamique irréversible pour leur relation bilatérale, soixante ans après la fin de la guerre d’indépendance.

Une fois, la hache de guerre enterrée entre ces deux pays autour de la question mémorielle de la guerre d’indépendance de l’Algérie, les deux pays veulent avancer dans une dynamique commune dans un environnement géostratégique en pleine mutation.

Ainsi, les deux dirigeants politiques veulent maintenir un cadre de concertation permanent qui a réuni à Alger, le vendredi 26 août 2022, les présidents et les services de sécurité des deux pays, y compris l’armée, une première depuis l’indépendance de l’Algérie, en 1962.

Nouveau partenariat autour de l'énergie et de la Jeunesse

Les deux pays entendent désormais renforcer leurs coopérations dans bon nombre de secteurs.

Ainsi, dans le secteur du gaz, l’Algérie pourrait augmenter sa quantité de livraisons à la France dans un contexte mondial marqué par la pénurie de cette ressource à cause de la guerre en Ukraine. Ces livraisons pourraient augmenter de 50 %. À ce titre, et pour parvenir à un accord définitif, le gouvernement algérien et Engie devraient continuer des discussions dans les heures à venir.

La France de son côté à promis d'augmenter le nombre d’octroi de visas d’étudiants algériens qui devront se rendre en France chaque année. Ainsi, Emmanuel Macron avait annoncé l’acceptation de 8 000 étudiants algériens de plus cette année en France, qui rejoindront un contingent annuel de 30 000 jeunes.