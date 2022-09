France : Pourquoi les chaines de TF1 disparaissent du bouquet Canal +

Ce n'est plus le grand amour entre TF1 et Canal +. Le groupe Télévision française 1 vient d'annoncer que ses chaines TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et MYTF1 ne seront plus disponibles sur Canal +.

Audiovisuel : Canal + et TF1 se séparent

La nouvelle a été annoncée dans un communiqué publié sur la page Facebook de Télévision française. La Télévision française informe les téléspectateurs et les téléspectatrices que dorénavant ils n'auront plus accès aux chaines TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et MYTF1 via Canal +. Elle précise qu'elle déplore "très fortement" cette situation.

"L'accord qui permettait à Canal + de diffuser les chaines du groupe TF1 et MYTF1 a pris fin le 31 août, nos deux groupes n'étant pas parvenus à un accord", expliquent les responsables dans la note rendue publique sur les réseaux sociaux. Ainsi, "les chaines TNT ne sont malheureusement plus disponibles via Canal +", poursuit le groupe qui regrette cette situation qui prive les téléspectateurs et téléspectatrices de son contenu alors que ceux-ci continuent de payer dans leur abonnement.

Toutefois, la Télévision française espère qu'un "accord sera trouvé très rapidement pour rétablir" la réception de ses chaines et de ses services. Par ailleurs, elle fait savoir que ses chaines et leur replay sont disponibles sur l'application MYTF1 et sur ses chaines TNT, mais aussi chez l'ensemble des autres distributeurs.