Côte d'Ivoire : Robert Brazza pleure Fatoumata Yatabaré

Robert Brazza est sous le choc après la brusque disparition de Fatoumata Yatabaré, anciennement directrice d'Africa Radio Abidjan, dans la nuit du dimanche 11 septembre 2022. Le présentateur congolais garde en mémoire les "fous rires" de la disparue.

Robert Brazza : "Il nous reste ton sourire et tes grands yeux"

Le monde de l'audiovisuel ivoirien a été choqué par le décès subit de Fatoumata Yatabaré. La directrice d'Africa Radio Abidjan a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 septembre 2022. Robert Brazza qui a partagé de bons moments avec cette passionnée de radio a bien voulu lui rendre un hommage à travers quelques lignes.

"Il nous reste ton sourire et tes grands yeux qui disaient tout sans que tu n’aies à ouvrir la bouche. Il nous reste de fous rires communicatifs et des coups de gueule mémorables. Il nous reste cette positivité à toute épreuve qui nous dicte d’y aller vaille que vaille parce qu’au final « ce sera top! ». Cette foi indéfectible en TON AFRIQUE pour laquelle tu as toujours rêvé grand. Pour toi, pour tes enfants, pour les tiens, pour les grandes familles Yatabare et Diawara, pour les amoureux de la vie comme toi, on va continuer. Mais que ce sera difficile sans toi Fatou…toi qui as tout donné. Va en paix « la grande dame » comme je t’ai toujours appelé. Et que Notre Très Haut Miséricordieux t’accueille à sa droite dans la Lumière de Firdaws. Amine", a écrit Robert Brazza sur sa page Facebook. ASalfo, le leader du groupe zouglou Magic System, a également salué la mémoire de Fatou Yatabaré.

Par la voix de Sandrine Roland, la présidente du conseil d'administration, la Plateforme numérique de Côte d'Ivoire (PNCI) a réagi au départ de Fatoumata Yatabaré. Il faut rappeler que la défunte a été la présidente de la 3e édition des Journées africaines des femmes du numérique (JAFN 2022).