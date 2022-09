Boxe: Le message hallucinant de Paddy Pimblett à Francis Ngannou

Bien qu’il soit éloigné de l’octogone depuis plusieurs mois, Francis Ngannou est l’un des hommes à abattre dans la promotion de Dana White. Le champion du monde des poids-lourds de l’UFC, est vraiment attendu lors de son retour de blessure par l’un de ses concurrents, Paddy Pimblett qui lui promet de l’enfer sur le ring.

Le punchline de Paddy Pimblett à l'égard de Francis Ngannou

Sa blessure au genou ne l’a pas pour autant empêcher de s’adjuger le titre de champion du monde des poids lourds en janvier dernier face à Cyril Gane. Par après, le boxeur de 45 ans a vécu des moments plus difficiles avec la persistance de sa blessure au genou qui l’a écarté de l’octogone.

Alors que le Prédator se remet peu à peu de ses bobos physiques avec des séances de rééducation afin de retrouver ses sensations et ses repères, le natif de Batié est menacé violemment par Paddy Pimblett. Ce dernier après avoir terrassé Jordan Leavitt à Londres en juillet dernier, est en pleine forme. Répondant aux questions de quelques spécialistes récemment, l’anglais a fait démontré son envie d’affronter prochainement Francis Ngannou et de le mettre KO. « Si tu ne crois pas en toi, tu iras nulle part. Moi, je pense que personne ne peut me battre. Si tu mettais Ngannou dans une putain de cage avec moi, je le soulève et je lui explose le crâne.« a d'abord lancé le boxeur de 27 ans.

Pour le natif de Huyton, la motivation personnelle est extrêmement importante dans la boxe.« Tu ne peux pas penser que quelqu’un va te battre. Comme je dis toujours : si tu débarques en MMA, ou n’importe quel sport de combat, sans te dire que tu veux être le meilleur de tous les temps, alors t’es dans le mauvais business. Moi je peux battre tout le monde, et j’en ai rien à branler de si t’es costaud, si tu fais 120 kilos ou si t’as 7 bras. « a-t-il ajouté.

Après avoir annoncé il y a quelques jours qu’il ne va pas prolonger son bail avec l’UFC pour défaut de proposition salariale intéressante, le Prédator doit rapidement trouver une solution pour relancer sa carrière.