New York: Ouattara à la 77e Session de l’ Assemblée Générale des Nations Unies

Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé à New York, dimanche, pour prendre part à la 77e Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui a débuté au siège de l'organisation, à New York, le 13 septembre 2022.

Sommet sur la Transformation de l’éducation ouvert à l' Assemblée Générale des Nations Unies ce lundi

Les échanges, cette année, portent sur le thème : « Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Plusieurs temps forts sont organisés en marge ou dans le cadre de la 77ème de l' Assemblée Générale des Nations Unies.

Au cours de cette 77e session, le président ivoirien prononcera une Allocution à la tribune des Nations Unies, le mercredi 21 septembre 2022, dans laquelle il présentera la vision de la Côte d’Ivoire sur la situation dans le monde et l’engagement de notre pays en faveur des thématiques importantes, notamment la sécuritéinternationale, les droits de l’homme et les changements climatiques.

Le Président Alassane Ouattara aura également un entretien avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Monsieur António GUTERRES, et prendra part, en compagnie de la Première Dame, à la réception offerte par Joe Biden, Président des Etats-Unis, et son épouse, en l’honneur des Chefs de délégations et leurs épouses.

Rappelons que la France exerce la présidence mensuelle du Conseil de sécurité des Nations unies depuis le 1er septembre 2022. Celle-ci coïncide avec la semaine de haut niveau de la 77ème Assemblée générale des Nations unies.

AGENDA de la 77e session de l’Assemblée générale

Sommet sur la Transformation de l’éducation : 19 septembre ;

Débat général : du mardi 20 septembre au lundi 26 septembre ;

Sommet ministériel sur l’information et la démocratie : 22 septembre

Sommet Christchurch sur la lutte contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne ;

Réunion ministérielle au Conseil de Sécurité sur l’Ukraine...