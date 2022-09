Côte d'Ivoire : Plus de 3 000 munitions saisies à M'Bengué

La gendarmerie nationale annonce dans une note la saisie de 3 750 munitions de calibre 12 et 101 cartons de produits pharmaceutiques dans la localité de M'Bengué, dans le nord de Côte d'Ivoire. La saisie a été opérée par les éléments de la brigade de ladite ville et la compagnie de l'escadron de Korhogo le vendredi 16 septembre 2022.

M'Bengué : 3 motocyclettes transportant des munitions interceptées

Selon une information émanant de la gendarmerie nationale, le vendredi 16 septembre 2022, trois motocyclettes transportant des munitions sont tombées entre les mains des éléments de la brigade de gendarmerie de M'Bengué, sur l'axe Tongon-Korhogo . On apprend que ce sont au total 3 750 munitions qui ont été saisies.

Les gendarmes ont également mis la main sur 101 cartons des produits pharmaceutiques non enregistrés en Côte d'Ivoire. On se souvient que courant mai 2022, l'Unité de lutte contre la grande criminalité (ULGC), dirigée par le colonel Inza Fofana, avait saisi une forte quantité d'armes de guerre non loin d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Les hommes du colonel Inza Fofana ont découvert 13 obus, 6 grenades, près de 3 000 munitions, un lance-roquettes, un mortier et des chargeurs. Plusieurs suspects ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale.