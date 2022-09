Côte d'Ivoire: Carmen Sama en pleurs, son compte Instagram suspendu

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Yao Carmen Maryse, plus connue sous le nom Carmen Sama. L'ancienne compagne de feu Houon Ange Didier dit Arafat DJ vient de voir son compte Instagram suspendu le lundi 19 septembre 2022.

Côte d'Ivoire : Coup dur pour Carmen Sama, son message à ses fans

C'est à travers une publication sur la toile que Carmen Sama a annoncé la nouvelle à ses abonnés. En effet, la "mère de la Chine" a fait savoir que son compte Instagram a été suspendu. Désormais, la femme d'affaires se retrouve avec ses comptes TikTok et Snapchat. Carmen Sama, très attristée, a aussi exhorté ses fans à supprimer leurs faux comptes Facebook pour éviter de subir le même sort qu'elle.

La maman de la petite Rafna a reçu le soutien et les encouragements des internautes. Il faut dire que Carmen Sama n'est pas la première influenceuse ivoirienne à voir son compte Instagram être suspendu. Bien avant elle, Emma Lohoues a vécu la même situation. Emma Lolo a perdu ainsi plus de trois millions d'abonnés.

Emma Lohoues a d'ailleurs crié sa colère contre ses fans après la perte de son compte. Mon salon de coiffure est tombé içi là, vous mes soi-disant, Emaluv, on ne vous a pas vus en train de dire Emma Yako, est-ce que tu as besoin de Coup de main ? … Sur ça là, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous venez me parler des problèmes des réseaux sociaux, je n’en ai rien à foutre des problèmes des réseaux sociaux. Les problèmes des réseaux ne sont pas mes problèmes. Vous n'êtes pas sérieux de faire ça… ma vie privée, elle ne vous intéresse pas", a-t-elle dénoncé.

D'autres acteurs du showbiz ont été également frappés. Les comptes de Suspect 95, Didi B, Ariel Sheney, Fior 2 Bior et bien d'autres ont été suspendus. Pour l'instant, on ignore les raisons officielles de cette décision de suspension.