Côte d'Ivoire: Echanges fructueux entre Christel Heydemann et Patrick Achi

La nouvelle Directrice Générale (DG) du Groupe Orange, Christel Heydemann, s’est réjouie le 20 septembre 2022 à Abidjan, de la qualité du partenariat avec la Côte d’Ivoire et des enjeux de développement du numérique que le groupe pourrait entreprendre dans le pays. C’était au terme d’une audience que lui a accordée le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi.

« Nous avons échangé avec le Premier Ministre. Et je suis venue me présenter en tant que nouvelle Directrice Générale du Groupe et le remercier de la qualité de notre partenariat en Côte d’Ivoire depuis maintenant 25 ans. Nous avons aussi parlé de nos enjeux de développement. Nous nous sommes félicités des innovations qui ont été mises en œuvre en Côte d’Ivoire. Nous avons aussi abordé divers autres sujets, notamment comment continuer à investir pour la qualité du service dans nos réseaux… », a dit Christel Heydemann.

Parlant d’innovation et d’inclusion numérique, la Directrice Générale a évoqué l’inauguration à Abidjan du premier espace d’expérimentation doté de la nouvelle technologie "Orange 5G Lab". Cette offre de service est dédiée aux entreprises, aux start-ups et aux professionnels du numérique. Elle permettra, selon Christel Heydemann, d’apporter encore plus de débit et d’accéder à de nouveaux usages qui impacteront positivement les activités des acteurs économiques…

Christel Heydemann a été nommée Directrice générale en remplacement de Stéphane Richard. Le Groupe Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde. Il est présent dans environ 27 pays et compte plus de 282 millions de clients à juin 2022. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 20 millions d'abonnés.

Source : Primature